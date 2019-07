Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestor date prezentate de catre Biroului federal de statistica (Destatis) luni, soldul migratoriu al Germaniei a scazut la aproape 400.000 de persoane in 2018, de la 416.000 anul precedent. Celelalte state membre ale Uniunii Europene (UE) sunt principala sursa a noilor sositi, cu un sold migratoriu…

- Populatia Germaniei a ajuns anul trecut la un nivel record de peste 83 milioane de locuitori, crestere datorata in cea mai mare parte migratiei, provenita majoritar din Europa de Est si cu precadere din Romania, arata cifrele publicate marti de Biroul Federal de Statistica (Destatis), transmite Reuters,…

- Populatia Germaniei a ajuns anul trecut la un nivel record de peste 83 milioane de locuitori, crestere datorata in cea mai mare parte migratiei, provenita majoritar din Europa de Est si cu precadere din Romania, arata cifrele publicate marti de Biroul Federal de Statistica (Destatis), transmite Reuters.…

- Prețurile la energia electrica din Romania, platite atat de consumatorii casnici cat și de cei non-casnici, sunt printre cele mai mici din Europa. La fel stau lucrurile și in ceea ce privește prețurile la gazul natural, conform datelor furnizate de Eurostat, organismul de statistica al Uniunii Europene.…

- Ponderea persoanelor cu varsta intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana care lucrau anul trecut in regim part-time reprezenta aproape o cincime (19%) din totalul persoanelor care aveau un loc de munca in UE, potrivit Eurostat. În rândul statelor membre, lucrul în regim part-time…

- Intrebat in legatura cu diferitele viziuni despre viitorul Europei, prezentate de presedintele francez Emmanuel Macron si premierul ungar Viktor Orban, Borisov s-a ferit sa critice atat ideea sefului statului francez privind o Europa integrata si progresista, cat si modelul lui Orban al unei Europe…

- In februarie, zona euro inregistra o rata a somajului de 7,8%, date ajustate sezonier. Rata de 7,7%, din martie, este cea mai scazuta din septembrie 2008 pana in prezent, potrivit Eurostat.La nivelul Uniunii Europene (UE), rata medie a somajului a fost de 6,4% in martie, in scadere de la…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a reluat duminica ideea de a lua masuri pentru a-i readuce in tara pe romanii care muncesc in strainatate, dupa ce anul trecut el spunea ca doreste limitarea la 5 ani a dreptului de a lucra intr-o tara membra. „Sambata am fost la Iasi, orasul despre care Nicolae…