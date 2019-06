Populaţia Germaniei a depăşit pentru prima dată 83 de milioane La sfarsitul lui 2018, statisticile aratau ca in Germania traiesc 83.019.200 de oameni, cu 3% mai multi decat cu un an inainte. Bilanturile provizorii consemneaza pentru anul trecut o imigratie neta de 386.000 de persoane, un numar de decese mai mare cu 167.000 decat cel de nasteri si o crestere a ponderii altor etnii decat cea germana, de la 11,7% la finele lui 2017 la 12,2%. Cea mai mare crestere a populatiei s-a inregistrat in landul Bavaria, din sud - 79.500; urmeaza Baden-Wuerttemberg cu 46.100 si Berlinul, care are statut de land, cu 31.300. In general, populatia a crescut in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se inmatriculeaza mai multe autovehicule comerciale noi. Vezi statisticile ACAROM. Inmatricularile de vehicule comerciale noi in Uniunea Europeana au crescut in mai 2019 cu +8.5% fata de mai 2018, ajungand la un volum total de 230,357 unitati. Per total 5 luni din 2019, inmatricularile de vehicule comerciale…

- O masina second hand din trei (29,4%) cumparata in primele cinci luni, in Romania, avea kilometri dati inapoi, releva un studiu de specialitate, intocmit de catre reprezentantii unei platforme online, citat de Agerpres. Potrivit sursei citate, pentru cele 1.212 masini incluse in studiu, a caror valoare…

- Romania a exportat in primele doua luni ale acestui an cereale in suma de 373,4 milioane euro, cu 33,3% mai mult comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile de porumb au totalizat 190,863 milioane euro, reprezentand 1,7% din…

- Cei doi lideri "au subliniat ca a sosit momentul de a face alegeri pentru a pune capat conflictului din estul Ucrainei, care afecteaza relatiile dintre Rusia si Uniunea Europeana", potrivit unui comunicat informand despre o discutie telefonica intre cei trei responsabili. Convorbirea telefonica a…

- Ca anul agricol 2017-2018 a fost deosebit de bun știm deja. Dar cat de bun a fost va invitam sa vedeți in continuare acum, dupa ce Institutul Național de Statistica a reușit sa traga linia și sa calculeze rezultatele totale. Fruntașii Europei la porumb și floarea-soarelui Daca e sa incepem discuția…

- Atunci când a recunoscut rezultatele alegerilor din anul 2014, pe care Petroșko Poroșenko le-a câștigat, elita politica a Rusiei s-a ghidat dupa grija fața de propriile interese, considera Nikolai Platoșkin, șeful departamentului pentru relații internaționale și diplomație de la Universitatea…

- La trei ani dupa scandalul Panama Papers, cele 22 de tari vizate de dezvaluirile privind evaziuni fiscale au recuperat 1,2 miliarde de dolari, potrivit consortiului international de jurnalisti de investigatie (ICIJ) care a efectuat ancheta potrivit Agerpres. Rezultatele citate miercuri de AFP…

- Rezultatele citate miercuri de AFP arata ca autoritatile fiscale au recuperat de la autorii fraudelor 252 de milioane de dolari in Regatul Unit, 183 de milioane de dolari in Germania, 136 de milioane in Franta, 96 de milioane in Australia etc., iar totalul de 1,2 miliarde ar putea sa mai creasca.…