Populaţia din Bucureşti şi Ilfov rugată să evite apelurile repetate la 112, exceptând cazurile ce primejduiesc viaţa Populatia din Bucuresti si judetul Ilfov a fost rugata, sambata, prin intermediul sistemului RO-ALERT, sa evite apelurile repetate la 112, cu exceptia celor cu victime sau care pun in pericol imediat viata. Potrivit unui comunicat de presa transmis de IGSU, sistemul RO-ALERT a fost folosit in Capitala pentru transmiterea mesajului in vederea evitarii suprasolicitarii sistemului de apelare 112. Mesajul a fost urmatorul: "Pentru evitarea suprasolicitarii sistemului de apel 112, rugam populatia din Bucuresti si Ilfov sa evite apelurile repetate la 112 care vizeaza degajarea copacilor sau alte situatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

