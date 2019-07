Populaţia de urşi bruni din Finlanda, în scădere Ursul brun este o specie protejata prin directiva referitoare la habitate a Uniunii Europene, dar Finlanda a permis vanarea mai intensa a acestor animale anul trecut motivand ca populatia este suficient de numeroasa pentru a fi reglementata prin prevederile directivei ''habitatului natural'', care permite intr-o anumita masura vanatoarea.



Populatia actuala de ursi este estimata la un efectiv cuprins intre 2.020-2.130 de exemplare, in scadere de la 2.130-2.260 in 2018.



Ministerul finlandez pentru agricultura si paduri a precizat ca a aprobat o cota de vanatoare mai mare

Sursa articol: dcnews.ro

