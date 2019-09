Populaţia de păsări din America de Nord a scăzut cu trei miliarde de exemplare din 1970 (studiu) Populatia de pasari din America de Nord a scazut cu un sfert din 1970, ceea ce reprezinta circa trei miliarde de pasari mai putine in salbaticie, potrivit unui studiu publicat joi in revista Science, relateaza AFP si dpa.



Declinul accentuat reprezinta o problema nu numai pentru pasari, ci si pentru ecosistemele in care acestea traiesc si arata nevoia unor masuri pentru a stopa aceasta tendinta, au afirmat oamenii de stiinta.



Pasarile de camp sunt cele mai afectate, cel mai probabil din cauza reducerii suprafetei pajistilor si a extinderii terenurilor agricole, precum si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

