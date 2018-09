Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate din populatia totala de balene ucigase ar putea disparea in doar cateva decenii din cauza substantelor toxice prezente in oceane, au avertizat oamenii de stiinta, citati joi de Press Association preluata de Agerpres. Bifenilii policlorurati (PCB) au fost utilizati in trecut in procesul…

- Obezitatea ar putea deveni, in urmatorii 25 de ani, principala cauza de cancer la femei in Marea Britanie, depasind astfel fumatul, conform unui noi raport al Cancer Research UK, citat luni de Press Association.

- Romanii pierd mai mult de un an și jumatate de viața sanatoasa din cauza poluarii aerului, dupa cum arata un raport al Organizației Mondiale a Sanatații. Țara noastra este pe locul al treilea in Uniune, la acest capitol, și langa China la nivel mondial. Cele mai mari surse de poluare raman: traficul,…

- O echipa de oameni de stiinta din China a dezvoltat un tip de plastic ce se degradeaza in apa sarata si ar putea contribui la diminuarea tendintei din ce in ce mai ingrijoratoare a poluarii oceanelor, relateaza miercuri Xinhua. Noul material compozit din poliester se poate descompune in apa sarata in…

- Un incident rutier fara victime din fericire, s-a produs marti seara, 4 septembrie, pe Valea Oltului, in judetul Valcea. Un TIR scapat de sub control a ajuns, pe jumatate, in santul de pe marginea drumului DN 7 / E 81. Cealalta jumatate s-a pozitionat perpendicular pe drum, blocand astfel traficul.

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2017 cu 120.700 de persoane, ritm redus fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). La 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta in Romania…

- Primaria Turda efectueaza in perioada 07 August-13 August 2018 operațiunea de deparazitare spații verzi și arbori pe domeniul public al municipiului Turda. Acțiunea se desfașoara intre orele 21:00

- Salvatorii de animale de pe o insula din largul coastei sudice a Australiei spun ca populatia de koala este in pericol de infometare din cauza faptului ca rezidentii taie copacii pentru a preveni incendiile de vegetatie, distrugand astfel habitatul animalelor si sursa lor de hrana, potrivit Reuters,…