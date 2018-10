Stiri pe aceeasi tema

- ♦ Soldul ISD-urilor in sectorul financiar a urcat la 9,4 milliarde de euro. Soldul investitiilor straine directe (ISD) din sectorul ban­car si din asigurari a urcat la sfarsitul lui 2017 la 9,4 mld. euro, cu circa 7% peste nivelul din 2016. Iar ponderea in sol­dul total al ISD-urilor…

- ♦ Piata valutara s-a mai animat in luna august, volumul operatiunilor ajungand la 1,8 mld. euro ♦ De la inceputul anului volumul mediu zilnic de tranzactionare a fost de 1,53 mld. euro. Jucatorii de pe piata valutara au derulat in luna august, in medie, tranzactii zilnice de 1,84 mld.…

- ♦ Bancile locale au in portofolii aproximativ 16,8 milioane de carduri, insa doar 13 milioane de carduri sunt active, adica sunt folosite in mod frecvent de detinatori. Platile cu cardul la POS-urile instalate la comercianti bat record dupa record, iar in prima jumatate a acestui…

- Brokerii se asteapta ca in urmatoarele luni cererea de credite sa se tempereze, iar noi varfuri ale volumului de credite sa fie inregistrate in toamna, in special in lunile octombrie si noiembrie. Iunie a fost cea mai buna luna pentru creditele ipotecare in lei din prima jumatate a lui 2018,…

- „Romania nu poate sa sustina mai mult de zece banci, aceasta fragmentare creeaza distorsiuni si potentiale pericole in piata, din punctul de vedere al perceptiei. Pentru a exista sustenabilitate pe termen lung o banca trebuie sa detina 4% din piata bancara.“ Bancile „se bat“ pe maximum 13.000…

- Romania a inregistrat una dintre cele mai rapide cresteri din Uniunea Europeana in ceea ce priveste ponderea angajatilor din sectorul public in totalul populatiei ocupate din economie in perioada 2000- 2016, arata datele publicate ieri de Eurostat. Astfel, daca in anul 2000 ponderea bugetarilor…

- ♦ Creditarea inregistra dupa primele cinci luni ale anului o crestere de 6,4% fata de aceeasi perioada din 2017, pana la un sold de aproape 240 mld. lei ♦ Rata creditelor neperformante a scazut pana la 6%. Sistemul bancar a obtinut dupa primele cinci luni din 2018 un profit net de aproape…

- Finantarile acordate de bancile-mama institutiilor de credit de pe piata locala s-au diminuat de la 20,5 mld. euro in primavara anului 2009 pana la 5,85 mld. euro la sfarsitul T1/2018, potrivit BNR. La inceputul anilor 2000, fluxurile externe de capital pentru bancile locale oscilau in jurul…