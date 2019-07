Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Prahova au emis, vineri seara, un mesaj de avertizare privind prezenta unui urs in zona dintre Manastirea Sinaia si Castelul Peles. Populatia a fost anuntata prin sistemul Ro-Alert sa evite zona respectiva.

- O comuna din judetul Harghita se afla in stare de alerta vineri dimineata, fiind semnalata prezenta unui urs in localitate potrivit news.ro.Conform ISU Harghita, prezenta ursului in Pauleni Ciuc a fost anuntata la 112. A fost trimis mesaj de avertizare pe Ro-Alert in localitate.…

- Un incendiu a izbucnit luni dupa-amiaza la un depozit de deseuri plastice din comuna Nojorid, situata la circa opt kilometri de Oradea. Potrivit plutonierului Nandor Tipter, reprezentant al biroului de relatii...

- Incendiu violent la un depozit de mase plastice și hartie, in comuna Nojorid din județul Bihor. Populația a fost sfatuita sa nu iasa din case pentru a nu inhala fumul dens și inecacios, care se degaja. Din fericire, vantul a dus norul spre camp, nu spre casele oamenilor.

- Potrivit plutonierului Nandor Tipter, reprezentant al biroului de relatii cu presa al ISU Crisana, ard deseuri de plastic pe o suprafata de circa 200 de metri patrati intr-un depozit de mase plastice si hartie, cu degajare mare de fum. "Pentru stingerea incendiului se actioneaza cu opt autospeciale…

- Autoritațile din Alba, din nou in alerta din cauza urșilor. O ursoaica și doi pui au fost observați la Șard, in padure. Autoritațile locale au atenționat public populația cu privire la zona in care au fost vazuți. La fața locului s-au deplasat și jandarmii, alertați prin serviciul 112. ”Primaria Comunei…

- Populatia din sapte comune ale judetului Bistrita-Nasaud a primit, miercuri seara, prin sistemul Ro-Alert, avertizari privind un cod rosu de inundatii valabil pana joi dimineata, la ora 8,00, a informat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) potrivit Agerpres. Pentru locuitorii…

- Circa 900 de pompieri intervin in Prahova in zone afectate de inundatii, iar pe perioada noptii cautarile copiilor luati de viitura in Sangeru sunt sistate, urmand sa fie reluate sambata dimineata, informeaza ISU Prahova. Populatia a fost avertizata prin sistemul Ro-Alert asupra fenomenelor…