- Ministrul american al Justitiei, William Barr, i-a oferit joi o aparare insufletita presedintelui Donald Trump inaintea publicarii raportului anchetei conduse de procurorul special Robert Mueller in ce priveste rolul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 din SUA, subliniind ca nu a existat nicio…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca nu a citit inca raportul elaborat de procurorul special Robert Mueller in urma anchetei privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. "Nu am citit inca raportul…

- Președintele american Donald Trump și-a manifestat duminica aprecierea fața de raportul anchetei efectuate de procurorul special Robert Mueller, conform caruia nu a existat o colaborare cu Rusia in cadrul alegerilor prezidențiale din 2016, relateaza BBC și Reuters, citate de Mediafax.„Nicio…

- Misiunea procurorului special american, Robert Mueller, care a prezentat Departamentului de Justiție raportul sau final asupra investigației privind ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 , se va încheia "în zilele urmatoare", a declarat vineri purtatorul…

- Liderii democrati din SUA, Nancy Pelosi si Chuck Schumer au cerut procurorului general William Barr, vineri, într-o declarație comuna, publicarea integrala a raportului privind ingerințele Rusiei în alegerile din 2016, relateaza site-ul postului CNN citat de Mediafax."Acum ca procurorul…

- Procurorul special american Robert Mueller și-a incheiat oficial ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din Statele Unite, care au avut loc in 2016, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.Citește și: Sondaj CURS: Se contureaza un duel clar in turul II al alegerilor…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al președintelui american Donald Trump, a fost condamnat joi la 47 de luni de inchisoare de un judecator american pentru frauda bancara și fiscala descoperita in timpul anchetei lui Robert Mueller privind rolul Rusiei in alegerile din 2016, transmite CNN, conform…

- Raportul procurorului special Robert Mueller, privind ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, nu va fi trimis saptamâna viitoare, a declarat un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului de Justiție, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax."Orice…