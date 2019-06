Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, il suspecteaza de organizarea scandalului in jurul fostului vicecancelar Heinz-Christian Strache pe consilierul Partidului Social-Democrat din Austria, Tal Silberstein, in perioada campaniei electorale din 2017.

- Socialistii spanioli conduc într-un sondaj de opinie publicat sâmbata de ziarul El Pais, conform caruia ei ar urma sa primeasca 28,8% din voturi, echivalentul a 129 de fotolii în parlamentul de 350 de locuri, însa nu ar reusi sa formeze o majoritate cu principalul lor aliat,…

- Coalitia guvernamentala a premierului olandez Mark Rutte si-a pierdut miercuri majoritatea in Camera superioara a Parlamentului, in urma unor alegeri provinciale in care populistii eurosceptici au inregistrat o ascensiune, la doua zile dupa un atac potential „terorist“ la Utrecht, relateaza AFP.

- Printre acțiunile derulate de ISU ”A.D. Ghica” Teleorman in vederea pregatirii populației in domeniul situațiilor de urgența se numara și activitatea ”Fii pregatit! Ajutorul tau conteaza”, desfașurata in parteneriat cu Primaria municipiului Alexandria. Acțiunea ii vizeaza pe elevii din clasele V-VIII…