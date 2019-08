Popularii spanioli păstrează cu ajutorul extremei drepte conducerea regiunii Madrid Concurat de Ciudadanos (centru-dreapta) si de Vox (extrema dreapta), PP a obtinut rezultate slabe la alegerile legislative din aprilie, iar apoi la cele municipale si regionale din mai. Insa prin acorduri cu aceste doua formatiuni, popularii si-au mentinut intacta puterea in diviziunile administrative ale Spaniei, reusind chiar sa le smulga socialistilor conducerea primariilor din Madrid si Zaragoza.



Dupa doua luni de negocieri cu Ciudadanos si Vox, candidata PP, Isabel Diaz Ayuso, a fost investita miercuri la conducerea regiunii Madrid.

