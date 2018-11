Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Popular European (PPE) si-a deschis miercuri, la Helsinki, congresul ce are ca principal punct al agendei desemnarea capului de lista pentru alegerile europarlamentare din mai 2019, dintre germanul Manfred Weber si finlandezul Alexander Stubb, transmite AFP, informeaza Agerpres.Invingatorul…

- In prezent prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, olandezul Frans Timmermans a ramas singurul in cursa pentru desemnarea capului de lista al Partidului Socialistilor Europeni (PES) pentru alegerile europarlamentare din mai 2019, dupa ce luni slovacul Maros Sefcovic a anuntat ca se retrage din…

- O delegatie a PNL va participa de marti pana joi la Congresul Partidului Popular European (PPE), care se va reuni la Helsinki pentru desemnarea candidatului la presedintia Comisiei Europene. "In zilele de 6, 7 si 8 (noiembrie - n.r.) o delegatie a PNL va fi prezenta la Congresul Popularilor Europeni…

- "Dupa cum bine stiti, Partidul Popular European a luat decizia ca in alegerile pentru Parlamentul European sa desemneze un candidat la functia de presedinte al Comisiei Europene din partea Partidului Popular European, candidat care sa fie cunoscut din timp, care sa fie cunoscut de cetatenii statelor…

- Liderul Grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, Manfred Weber, s-a pronuntat in favoarea adoptarii deciziilor in Uniunea Europeana pe baza de majoritate de voturi, nu prin actualul sistem de unanimitate, transmite dpa. Aceasta va fi o problema-cheie la viitoarele…

- "Nu putem continua ca si pana acum in UE", a scris Manfred Weber in mesaje postate pe Twittter. "Voi contribui la reintoarcerea la popor a Europei si la restabilirea legaturii dintre cetateni si Uniunea Europeana. Vreau sa incep un nou capitol in UE", a mai scris el. Manfred Weber, membru…