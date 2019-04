Popularii europeni cer o noua Rezolutie privind derapajele Guvernului Dancila, inainte de alegeri Grupul Popularilor Europeni cere Parlamentului European sa ia din nou in discutie situatia statului de drept din Romania si, mai mult, sa adopte o alta Rezolutie despre derapajele guvernarii Dancila.



Anuntul a fost facut de europarlamentarul roman Cristian Preda, membru al PPE, pe contul de Facebook.



Dezbaterea si votul vor avea loc in cadrul ultimei sesiuni din actuala legislatura, care va avea loc la Strasbourg intre 15 si 18 aprilie, mai spune aceasta.



