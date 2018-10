Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sefului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, salvatorii montani intervin, miercuri, pentru recuperarea trupului unei persoane cazute la intrarea in Valea Seaca a Crucii, un traseu nemarcat, extrem de dificil din Masivul Bucegi. Trupul cazut in rapa a fost zarit de catre mai multe persoane…

- Potrivit datelor transmise de autoritatile din Grecia, cel putin unsprezece persoane au decedat, sambata, intr-un accident rutier, scrie news.ro. Citeste si Baiatul lui Leonard Doroftei, vinovat de producerea unui accident rutier cu 4 masini, in Ploiesti FOTO Un camion si o autoutilitara…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat in luna septembrie ca va majora pensiile și salariile. In același timp, Lia Olguța spunea la sfarșitul lunii august ca Guvernul este in impas și ca a ajuns in situația in care mai este nevoie bani de pensii. Astfel, potrivit unor surse, in urma cu puțin…

- Biroul Electoral Central (BEC) a finalizat centralizarea datelor privind prezența la urne pana la ora 19.00 Au votat 5,15% din totalul alegatorilor inscriși pe listele electorale, adica 942.381 de alegatori.Din totalul de 18.278.496 persoane aflate pe listele permanente, și-au exercitat dreptul…

- Un grup de 15 persoane, cetateni romani si moldoveni, au organizat sambata o petrecere a burlacilor pentru un prieten,scrie evz.ro.Un grup de trei romani, care locuiau langa locul petrecerii, au inceput sa se certe cu petrecaretii din cauza galagiei.In cele din urma, cei trei s au inarmat cu cutite…

- Cifre alarmante au fost facute publice de salvamari. Peste trei mii de persoane au avut nevoie de interventia salvamarilor pe plajele din municipiul Constanta si din statiunea Mamaia, in acest sezon estival, marea fiind foarte agitata, mai ales in luna august. Pe intreg litoralul aproximativ 25 de…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 715 persoane, 65 de autovehicule si 44 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane ...

- Trei persoane, doi tineri și o femeie de 72 de ani, au ramas blocate pe traseul Jepii Mici din munții Bucegi, fiind epuizate, potrivit Mediafax.Salvamontiștii din Bușteni intervin, duminica seara, pentru recuperarea celor trei. Turiștiinu nu au mai putut inainta și au ramas blocați…