Stiri pe aceeasi tema

- Inștiințarea respectiva a fost primita de o firma cu datorii la stat, pentru suma de 1 lei, deși trimiterea plicului costa ANAF-ul aproximativ 1-2 lei. Profit.ro scrie insa ca este posibil ca firma sa aiba datorii mai mari la stat, caz in care ANAF este obligat de legislația fiscala in vigoare sa…

- Companiile funerare reprezinta nu doar un serviciu modern adaptat la nevoile societatii, ci si o necesitate, de vreme ce legea din tara noastra nu mai permite desfasurarea ritualurilor de inmormantare asa cum se intampla in urma cu 20 de ani. Din fericire insa, la o simpla cautare pe internet…

- Primarul general al Cpitalei, Gabriela Firea, a postat pe Facebook un mesaj legat de ceea ce ea considera ca este o diminuare a bugetului primariei cu 25%: ”In doi ani am achiziționat, cu toate piedicile abuzive cauzate de contestațiile neintemeiate, 400 de autobuze noi Euro 6. Anul acesta…

- Gabriela Firea continua razboiul cu Liviu Dragnea. Dupa declarațiile președintelui PSD cu privire la bugetele primariilor de sector și al Primariei Capitalei, edilul vrea confruntare cu cifrele pe masa. "A taiat aproape 25% din bugetul Primariei Capitalei" "Il invit pe Dl Dragnea la o dezbatere…

- Cu siguranta, orice sofer care ruleaza zilnic cu masina poate observa cu usurinta orice modificare care survine in modul de mers al autoturismului sau. Dintre acestea, cele mai serioase probleme care pot interveni sunt cele la sistemul de suspensie, care este responsabil cu mentinerea stabilitatii masinii,…

- Sute de locuințe din Sectoarele 2 și 3 din București nu au avut caldura și apa calda zilele trecute din cauza unei avarii la o rețea principala. In acest context, USR a transmis ca de doi ani si jumatate se taie banii de investitii destinati modernizarii retelei, astfel ca in acest an doar 2,6 milioane…

- prin achiziționarea HIPPOS care a devenit divizia de digital a agenției In continuarea planurilor de integrare, agenția de publicitate WOPA și-a completat serviciile de ATL și BTL cu divizia de digital dupa ce, la inceputul anului, a achiziționat Hippos. WOPA este o agenție full integrata și iși consolideaza…

- Clotilde Armand, liderul USR Sector 1, a fost acuzata, pe un grup intern al partidului, ca si-a instalat apropiati in conducerea filialei cu scopul de a controla toate deciziile politice. De asemenea, Clotilde Armand este criticata pentru ca isi promoveaza pagina personala de Facebook cu banii partidului.Si…