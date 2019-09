Poprire electronică. Mirela Călugăreanu (ANAF), anunț OFICIAL „Proprirea electronica, nu vor mai fi poprite toate conturile cum se realiza pana acum. Vom popri doar contul unde exista un necesar acoperirii titlului executoriu, pe de o parte, iar pe de alta parte, la nivelul ANAF, s-a creat o unitate care se comunica electronic poprirea", a declarat șeful ANAF Mirela Calugareanu, la Antena 3. „Va fi inființata strict pe suma datorata bugetului de stat consolidat. Aplicația e funcționala, a fost testata, speram ca in Parlament sa fie cat mai rapid adopatat acgul normativ. Apoi, de indata vor implementa mecanismul electronic", a mai spus șefa ANAF. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

