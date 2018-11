Stiri pe aceeasi tema

- Un Ferrari de peste 150.000 de euro s-a facut praf la intrarea in București.Accidentul spectaculos a fost suprins de camerele de luat vederi și a ajuns... The post Un roman si-a facut praf Ferrari-ul de peste 150.000 pe DN 1 appeared first on Renasterea banateana .

- Primaria Capitalei ar putea atribui denumirea de Piața „General Gheorghe Anghelescu” (fost ministru de Razboi in anul 1882) spațiului public situat la intersecția strazilor General Constantin Budișteanu cu Calea Griviței. Proiectul privind atribuirea denumirii de Piața „General Gheorghe Anghelescu”…

- Elevii romani au obținut cinci medalii la a XXIII-a ediție a Olimpiadei Internationale de Astronomie, desfașurata in perioada 6-14 octombrie, in Colombo (Sri Lanka), și care a reunit 80 de concurenti din 18 tari. Potrivit unui comunicat al ministerului Educației, elevii laureați cu aur sunt Daria Maria…

- UEFA a deschis o procedura disciplinara impotriva Federatiei Romane de Fotbal dupa meciul cu Serbia din Liga Natiunilor (0-0), disputat duminica la Bucuresti, a anuntat marti site-ul forului fotbalistic european, conform Agerpres. Suporterii romani au folosit dispozitive pirotehnice, au avut un comportament…

- Sociolog, antropolog și filosof, Achim Mihu s-a nascut la Cluj, în 12 iunie 1931, a început liceul la Sibiu, în refugiu, și l-a terminat în orașul natal. A absolvit Facultatea de Economie Generala la Universitatea din București, în 1954, apoi a fost repartizat ca asistent…

- Jovanka Radicevici a fost un adevarat argint viu, aseara, pe extrema dreapta a CSM-ului. Mereu luptatoare pe teren, muntenegreanca a jucat 60 de minute, și a dat satisfacție. CSM București s-a impus in fața lui Ferencvaros, scor 36-31 - Jovanka, primul meci la CSM in Liga, prima victorie. Care sunt…

- Penitenciarului Bistrita a participat, la sfarsitul saptamanii trecute, la Festivalul de folclor pentru detinuti - editia a IV-a, organizat la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucuresti. In cadrul festivalului a fost prezentat un amplu program artistic structurat pe trei sectiuni distincte:…

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a catalogat vineri situatia din PSD drept „o reglare de conturi”, el subliniind, insa, ca Guvernul Dancila trebuie sa plece din fruntea Romaniei pana cel tarziu la 31 decembrie. „La acest moment pare a fi doar o lupta pentru putere si o reglare de conturi…