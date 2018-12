Popliţist împuşcat mortal de un imigrant ilegal Suspectul a fost arestat in Bakersfield, un oras aflat la 320 km distanta de Newman, unde politistul a fost impuscat mortal miercuri dimineata, a anuntat seriful comitatului Stanislaus, Adam Christianson.



Politistul din Newman a fost impuscat mortal dupa ce l-a tras pe dreapta pe suspect, sub suspiciunea ca conducea sub influenta unor substante nepermise, au precizat autoritatile.



Suspectul era un imigrant ilegal din Mexic care pretindea ca era implicat intr-o banda numita Surenos, a spus Christianson, potrivit Agerpres. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

