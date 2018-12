Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Iasi nu a reusit nici pana in acest moment sa desemneze un judecator care sa judece dosarul in care trei slujitori ai bisericii sunt acuzati ca l-au santajat pe desfranatul Corneliu Onila. Potrivit reprezentantilor Curtii de Apel din Iasi, pana acum au fost desemnati doi judecatori sa…

- Doi judecatori de la Curtea de Apel Iasi au refuzat sa judece dosarul in care cei trei preoti santajisti de la Vaslui sunt judecati penal. Magistratii ieseni au invocat motive de incompatibilitate si din acest motiv procesul din apel nu a inceput. Dosarul preotilor Gheorghe Damian, Mihai Bumbu si Sebastian…

- Dancila ii cere președintelui sa-și schimbe atitudinea. „Face tot posibilul sa blocheze acțiunile Guvernului” - reproșeaza premierul, conștient totuși ca e loc de mai rau. Spera sa o scoata la capat și fara Olguța, suspendata temporar de sarbatoarea naționala STOP Dupa ce a lungit-o timp un an cu…

- Minodora adora sa faca shopping, mai ales in prag de sarbatori. Artista are o colecție impresionata de decorațiuni și spune ca in fiecare an merge la cumparaturi pentru a mai adauga cateva obiecte la cele pe care deja le are din alți ani. „Sunt in magazine toate decorațiunile. Ieri am fost la shopping…

- NORMALITATE… Bisericile din judetul Vaslui, in jur de 300 la numar, au scapat definitiv de tablourile cu pacatosul Corneliu Onila. Fostul episcop este acum pe la o manastire din Neamt, unde traieste bine-mersi, cu salariu de episcop, sofer si paznic, in persoana fratelui sau. Cum prevad legile si dispozitiile…

- SENTINTA…Magistratii Tribunalului Vaslui au dat sentinta in cazul celor trei preoti acuzati ca l-au santajat pe fostul episcop de Husi, Corneliu Onila. Astfel, judecatorii au decis condamnarea preotilor Sebastian Jitaru, Gheorghe Damian si Razvan Bumbu la cate doi ani de inchisoare cu suspendarea executarii…