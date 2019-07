Popești: Bătrân căzut în șanț plin cu apă, salvat de jandarmi In cursul nopții trecute, o patrula de jandarmerie care se afla in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza comunei Popești a fost oprita de catre o femeie care le-a cerut ajutorul pentru a scoate un barbat in etate care cazuse intr-un șanț. Jandarmii au scos batranul din șanțul plin cu apa și la prima […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

