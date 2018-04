Stiri pe aceeasi tema

- In rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au inregistrat urmatoarele acțiuni

- Cozi kilometrice la Vama Petea, dupa ce in noaptea de luni, 2 spre azi, 3 aprilie s-a reluat traficul TIR-urilor care aveau restricție pe teritoriul Ungariei pe perioada Sarbatorilor Pascale Catolice. Cozile se intind pana in Dorolț. Cu toate acestea, potrivit aplicației Poliției de Frontiera, timpii…

- Potrivit aplicatiei online a Politiei de Frontiera, care ofera informatii despre timpii de asteptare pentru controlul documentelor la tranzitarea granitelor, la intrarea in Ungaria sunt formate coloane de camioane si au crescut timpii de asteptare pentru control pana la 500 de minute. Sute…

- Politisti arestați in Venezuela dupa incendiul din inchisoare, care a provocat moartea a zeci de deținuți. Aproximativ 200 de detinuti de la sediul politiei erau tinuti in celule menite sa gazduiasca 35 de persoane. Cinci politisti de rang inalt au fost arestati in Venezuela, dupa ce un incendiu a provocat…

- In perioada premergatoare sarbatorilor pascale Peste 25.000 de efective ale MAI - polițiști, pompieri, jandarmi, polițiști de frontiera, acționeaza pentru punerea in aplicare a Planului general de masuri pentru asigurarea climatului de ordine și siguranța publica premergator și pe timpul sarbatorilor…

- În perioada sarbatorilor de Paști, în cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei, familiile cu copii și persoanele cu nevoi speciale vor fi direcționate pe banda de trecere a Corpului Diplomatic. În acest sens, vor interveni echipaje mobile, dotate cu tehnica…

- Copiii cu varsta de pana la 5 ani beneficiaza de transport gratuit la calatoria cu trenul, in contextul vacantei prilejuita de Sarbatorile Pascale, se arata intr-un comunicat al CFR Calatori remis, joi, 29 martie, AGERPRES. Cei cu varsta cuprinsa intre 5 si 10 ani vor avea parte de o reducere cu 50%…

- Sase persoane suspectate de contrabanda cu tigari sunt anchetate in urma a 37 de perchezitii domiciliare efectuate in judetul Botosani, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).Citeste si: O noua TRAGEDIE in fotbal: A MURIT un jucator de legenda al Romaniei Actiunile…

- A inceput deja aglomerația la granița de vest a țarii, cu o saptamana inainte ca Ungaria sa impuna restricții de trafic pentru perioada Sarbatorilor Pascale. Timpii de așteptare la mai multe puncte de trecere a frontierei au crescut și au ajuns chiar și la peste trei ore. Traficul al granița de vest…

- La data de 24 martie a.c., polițiști din cadrul Politiei municipiului Motru au depistat in trafic un barbat de 65 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat pe raza localitații. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infracțiunii de conducerea…

- Circa 6,2 kg de heroina au fost descoperite vineri de o echipa de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat, formata din politisti romani si bulgari, intr-o masina cu care...

- Sarbatorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar gospodinele se gandesc deja la meniul de Paște. Printre toate bunatațile care se vor afla pe masa romanilor, drobul nu trebuie sa lipseasca.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Audi A3 cautat de autoritatile spaniole pentru confiscare."In data de 20 martie a.c.,in jurul orei 08:30, la Punctul de Trecere…

- Un barbat in varsta 59 de ani s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracțiunilor uz de fals și conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere, dupa ce s-a prezentat la controlul de frontiera la volanul unui autoturism marca BMW, inmatriculat in Romania. „Șoferul”…

- MAI organizeaza licitație pentru reinnoirea parcului auto, urmand sa achizitioneze autovehicule, intre care masini de politie, de interventie si de patrulare, autobuze, motociclete si autoutilitare, valoarea totala a investitiei fiind de peste 100 de milioane de lei. Ministerul Afacerilor Interne a…

- In perioada 7-8 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au desfasurat actiuni in sistem integrat, impreuna cu politisti din cadrul Politiei municipiului Bistrita si din cadrul Politiilor orasenesti Nasaud, Beclean si Sangeorz-Bai. Actiunile au vizat prevenirea si…

- Datorita neplacerilor cauzate la punctele de trecere ale frontierei și a aglomerației care a dus la nemulțumirea multor șoferi de tiruri, Poliția de Frontiera explica de ce se creeaza astfel de situații. Masuri de fluidizare a traficului sunt luate constant de reperezentanții Poliției de Frontiera.

- Principalul suspect in cazul barmanitei de 43 de ani ucisa in noaptea de duminica spre luni, intr-un local din municipiul Satu Mare, a fost prins in punctul de trecere a granitei Urziceni, in timp ce intentiona sa intre in Ungaria, conform Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF)…

- Presupusul autor al talhariei de la o agentie de pariuri din Craiova a fost gasit. La aceasta ora are loc o perchezitie in locuinta acestuia, urmand sa fie dus la sediul Politiei pentru audieri.

- Punctele de trecere a granitei de pe raza de competenta a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea au fost tranzitate in 2017 de aproximativ 14 milioane de persoane, numar cu circa 9% mai mic comparativ cu cel din anul anterior, a informat, vineri, intr-o conferinta de presa…

- Radauțenii care au traversat ieri dimineața Calea Bucovinei din municipiu au ramas surprinși de grozavia pe care au vazut-o vizavi de sediul Poliției de Frontiera. Daca in zilele in care trecusera anterior pe acolo erau obișnuiți sa intre in micul magazin alimentar din zona pentru un corn sau ...

- Politisti de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Iași efectueaza cercetari cu privire la trei tineri care au prezentat la controlul de frontiera documente false.

- Sase persoane din Irak si Siria, imigranti care incercau sa ajunga in Ungaria, au fost descoperite intr-un compartiment secret al unei remorci, la Vama Nadlac. Potrivit politistilor de frontiera, joi dimineata, in jurul orei 01.00, la P.T.F Nadlac II – Csanadpalota s-a prezentat pentru a iesi din Romania…

- Polițiști de investigații criminale din cadrul Secției nr. 4 Ploiești au reținut un barbat de 41 de ani, pe numele caruia Judecatoria Campina a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea de 1 an, pentru savarșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul fara permis. Totodata, in urma…

- Cinci membri ai fortelor de securitate au murit, luni noapte, la Teheran, in cursul confruntarilor cu adeptii unei secte musulmane, iar aproximativ 300 de protestatari au fost arestati, a anuntat purtatorul de cuvant al Politiei din Iran, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Aproape 60 de milioane de persoane au tranzitat punctele de trecere a frontierelor romanesti, in 2017, in crestere cu 6 la suta fata de anul precedent, sea rata in bilantul Politiei de frontiera. La granita cu Bulgaria s-a inregistrat o crestere de 30 la suta a traficului, iar prin aeroporturi au intrat…

- Potrivit bilantului pentru anul 2017 prezentat de catre reprezentantii Politiei de Frontiera, in anul 2017 au fost constatate 8.436 infractiuni si 8.155 contraventii. Cele mai multe infractiuni descoperite au vizat tentativa sau trecerea ilegala a frontierei (2.852 fapte), urmate de infractiunile…

- Seful Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, Ioan Buda, a vorbit joi despre doua proiecte aflate in desfasurare, cu o valoare a investitiei de peste 18 milioane de euro, unul privind achizitionarea a patru nave, precum si un proiect de construire a Unitatii Nationale de Implementare a…

- Viorel Ion, un barbat din Gugești, a postat public astazi pe pagina sa de Facebook un film despre care a scris „Arestare in forța in mijlocul comunei Gugești“. In film se vede cum doi polițiști tarasc un tanar pana la mașina de Poliție. Acesta injura și nu se lasa bagat in autoturism.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit, la control, un autoturism marca BMW 320 in valoare de peste 10.000 de euro ce figura ca fiind declarat furat din Portugalia, de la sfarsitul anului 2016. Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, data…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca, in anul 2017, potrivit masurilor fiscal-bugetare adoptate, salariile politistilor au crescut cu 10%, iar cele ale militarilor si ale personalului civil cu 15%, iar de la 1 ianuarie 2018 se adauga o crestere, in medie,…

- Trei barbati suspectati ca ar fi atacat un echipaj al Politiei de Frontiera la Poienile de Sub Munte au fost arestati la domiciliu pentru 30 de zile. “Cu data de 02.02.2018, Parchetul de pe langa Judecatoria Viseu de Sus a pus in mișcare acțiunea penala fata de inculpații C.I., C.A. si C.V., sub aspectul…

- RAPORT….Anul 2017 a reprezentat pentru personalul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera o perioada in care s-au depus eforturi pentru indeplinirea atributiilor la toate nivelurile si realizarea standardelor de calitate in domeniile ce revin politiei de frontiera – controlul si supravegherea…

- In data de 31 ianuarie, in jurul orei 00.00, o patrula mobila din cadrul Sectorului PF Poienile de Sub Munte, aflata in exercitarea atributiilor de serviciu, a observat un autoturism de teren care a evitat echipajul polițiștilor de frontiera, șoferul intorcand brusc si deplasandu-se in mare viteza spre…

- Poliitii de frontier din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galai &ndashrutier împreun cu inspectorii vamali au descoperit mii de igarete de provenien Republica Moldova pe care un cetean român încerca s le introduc ilegal în ar ascunse în bordul capitonajul plafonului…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera scoate la licitatie contractul de achizitie publica pentru "Servicii de reparare si de intretinere a navelorldquo;, in valoare estimata fara TVA cuprinsa intre 1.793.950 de lei si 7.641.050 de lei. Potrivit anuntului de participare, se va incheia un acord…

- Cel putin cinic politisti si-au pierdut viata, iar alti 41 au fost raniti în atacul cu explozivi asupra unui comisariat din orasul port Barranquilla (nordul Columbiei), atribuit de autoritati traficantilor de droguri, potrivit unei surse din cadrul politiei, scrie AFP. …

- Aparent, in judetul Cluj, polițiștii rutieri au in dotare cate una sau chiar mai multe autoturisme neinscripționate pe care sunt montate aparate radar. Zilnic, radarele neinscripționate aplica amenzi, avand in vedere faptul ca șoferii care au tendința sa apese pedala de accelerație mai mult decat prevede…

- Doi suceveni, dintre care unul minor, au fost retinuti pe raza localitatii Vicovu de Sus si sunt cercetati pentru contrabanda in forma agravanta si trecere ilegala a frontierei, se arata intr-un comunicat remis AGERPRES, marti, de Biroul de presa al Sectorului Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Seful Sectorului poliției de frontiera Giurgiu, Ionut Ifrim, acuzat de procurorii DNA de santaj si cumparare de influenta, a fost trimis in judecata, sub control judiciar. Procurorii sustin, in rechizitoriu , ca in data de 28 aprilie 2017, in condițiile in care legislația romaneasca nu obliga persoanele…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului IFRIM IONUT, la data faptelor sef al Sectorului politiei de frontiera Giurgiu, pentru savarsirea infractiunilor de santaj si cumparare…

- Polițiștii de frontiera satmarei au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetateni ucraineni, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare. Doi cetațeni ucraineni au incercat sa introduca in țara…

- Prezentatoarei ruse de la postul NTV Iraida Zeinalova nu i-a fost permisa intrarea pe teritoriul Republicii Moldova din cauza ca aceasta nu a prezentat documente care sa confirme scopul vizitei. Informația a fost confirmata pentru TV8 de catre șefa Serviciului de presa al Poliției de Frontiera, Raisa…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera au înregistrat mai multe acțiuni ilegale pe parcursul a 24 de ore. …

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera un autoturism marca Renault care figura in bazele de date ca fiind furat din Franța. In ziua de 08 ianuarie a.c., in jurul orei 23.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita-I.T.P.F. Iași, s-a…

- Peste o suta de politisti, jandarmi, politisti de frontiera, lucratori ISU si voluntari sunt implicati sambata in actiunea de cautare a unui copil in varsta de doi ani si patru luni din catunul Bahna, de pe raza orasului Vicovu de Sus, disparut de acasa cu o seara inainte.Potrivit IPJ Suceava,…