- Stefan Popa Popa’s nu va mai fi cetatean de onoare al Craiovei. Consilierii locali ai municipiului Craiova au initiat un proiect de hotarare privind retragerea titlului de „Cetatean de Onoare“ acordat in 2005 lui Stefan Popa Popa’s, artist plastic caricaturist. Proiectul va fi introdus peste ordinea…

- Municipalitațile din Craiova și Slatina vor sa-i retraga titlurile de cetațean de onoare pe care i le-au acordat caricaturistului Stefan Popa Popa's, dupa acesta a afirmat, la un post de televiziune local, ca Timișoara s-a umplut de ”ciurucuri” din Oltenia. Afirmația a provocat un val de revolta a oltenilor…

- „Mi se pare absolut corect!”, a scris Lia Olguța Vasilescu, luni, 22 iulie, pe contul de Facebook, unde a distribuit urmatoarea postare a Primariei Craiova: „In ședința ordinara a Consiliului Local al Municipiului Craiova de joi, 25 iulie 2019, se va propune retragerea titlului de Cetațean de Onoare…

- Primarul din Slatina, Emil Mot, vrea sa ceara Consiliului Local sa ii retraga titlul de cetațean de onoare al orașului artistului Ștefan Popa Popa’s, pe motiv ca acesta a spus despre olteni ca sunt „ciurucuri”. Caricaturistul spune insa ca s-a referit doar la cei care nu au cei șapte ani de acasa. Primarul…

- Mot face referire la derapaje si greseli in discursul public ale unor personalitati si ii recomanda lui Stefan Popa Popa's sa-si ceara scuze. "Constat cu foarte mare regret ca anumite personalitati ajung sa derapeze mult in discursul public, gandesc in clisee si prefera sa gafeze decat…

