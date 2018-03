Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliștii din penitenciare se intalnesc cu premierul Viorica Dancila. Reprezentanti ai sindicatelor din penitenciare se vor intalni luni, 12 martie, la ora 12.00, cu premierul Viorica Dancila, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta sistemul penitenciar. Printre solicitarile celor…

- CSM Bucuresti si-a aflat duminica seara adversara din sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Aceasta va fi Metz, dupa ce echipa franceza a invins Thuringer cu 35-29 si a ocupat locul 2 in grupa principala 2. Mansa tur va avea loc in Capitala, in 7-8 aprilie, iar returul,…

- UTA Arad a remizat pe teren propriu, 1-1 cu AFC Hermannstadt. Acesta a fost primul meci al lui Ionuț Popa de la revenirea la UTA, in calitate de director tehnic. Galeria celor de la UTA nu este de acord cu numirea lui Ionuț Popa in staff-ul echipei, iar fanii l-au injurat pe intreg parcursul meciului.…

- Simona Halep a dezbatut mai multe subiecte interesante la "BNP Paribas Open Podcast", fiind nevoita sa raspunda si unei intrebari "altfel" pe care gazda emisiunii i-a adresat-o. Halep a fost intrebata daca noul statut de lider mondial ii confera mai multe drepturi in echipa, in…

- Echipa FC Hermannstadt a remizat, duminica, in deplasare, scor 1-1 (1-1), in partida disputata cu UTA Arad, in etapa a XXIII-a a Ligii a doua.Gazdele au deschis scorul in minutul 7, prin Curtuius, in timp Bogdan Rusus a egalat, in minutul 23. Fanii aradeni l-au huiduit si injurat pe…

- Primele declarații ale lui Ionuț Popa ca director tehnic la UTA. Ce spune despre razboiul cu suporterii. ”Am incercat sa vorbesc cu suporterii, nu au vrut sa ne intalnim, mi-am cerut scuze daca am deranjat la baraj. Așa sunt eu, fac tot ce imi sta in putința ca echipa la care antrenez sa invinga. Poate…

- Ionut Popa a explicat, mai in detaliu, ce se intampla in relatia sa cu fanii, spunand ca el nu s-a gandit la demisie cand a aparut acel comunicat al SCU, deoarece el a discutat cu conducerea clubului si cu orasul sosirea la UTA. „Nu stiu care a fost relatia dintre suporteri si club, dar eu…

- Azi, a fost prima conferinta de presa de la UTA, la care a participat noul director tehnic, Ionut Popa. Acesta a fost, ca de obicei, „gura bogata”, a vorbit foarte mult, explicand pe intelesul tuturor momentul prin care trece clubul in acest moment. UTA, cu sansa a doua Meciul cu Hermannstadt…

- Acum doi ani, Valentin Firca castiga alegerile pentru fotoliul de primar, ca si candidat al PNL. Cum ora exacta pentru primari se da insa de la Bucuresti, mai exact, de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, edilul s-a reorientat politic, simpatizand tot mai mult cu PSD. La…

- Suporterii aradeni au anunțat astazi printr-un comunicat postat pe pagina de facebook "Suporter Club UTA" ca rup orice legatura cu actuala conducere a formației. Fanii celor de la UTA nu sunt de acord cu numirea lui Ionuț Popa in funcția de director tehnic (vezi detalii AICI). Facțiunea dura a suporterilor…

- Iata ce ne-a transmis Ionuț Popa: „In urma numirii mele ca director tehnic la UTA, am vazut ca au aparut discuții intre conducerea clubului și Suporter Club UTA. Nu vreau sa fiu considerat mar al discordiei, deoarece nu cred ca am jignit pe nimeni, declarațiile mele nefiind ințelese bine. Oricum,…

- Asa cum a anuntat, Suporter Club UTA a luat atitudine fata de instalarea lui Ionut Popa in functia de director tehnic la UTA. Ei nu sunt de acord cu „Mister”, care – spun ei – a adus atingere la imaginea „Batranei Doamne” de-a lungul timpului. Luni seara, fanii au avut…

- Ionut Popa si-a intrat total in drepturi la UTA. El „face si desface”, stabileste detalii si strategii, iar acum cel mai mult se „sfarama” sa aduca trei-patru jucatori. „Cand am venit la UTA am fost neplacut surprins de faptul ca nu sunt trei portari la echipa. In plus, se stie ca pe posturi…

- E o intreaga nebunie legata de numirea lui Ionuț Popa in funcția de director tehnic la UTA. Tehnicianul originar din Arad a ținut sa lamureasca cateva lucruri esențiale. Popa: “Nu pup nimic” De la bun inceput tehnicianul a decis sa lamureasca problema cu suporterii. Iata ce…

- Suporterii echipei UTA protesteaza, dupa numirea lui Ionuț Popa in funcția de director tehnic. Clubul UTA a anunțat mutarea pe site-ul oficial. ”Popica” a activat ultima oara la Timișoara , rivala de moarte a aradenilor. “Ținand cont de ultimele rezultate și de situația din clasament, clubul UTA a luat…

- Oarecum de așteptat, Suporter Club UTA a luat act de numirea lui Ionuț Popa in funcția de director tehnic la UTA, iar fanii nu sunt prea incantați de ceea ce se intampla. Suporterii cheama simpatizanții la o intalnire lamuritoare… “Ne declaram consternați de decizia conducerii…

- Primarii marilor orase au discutat cateva proiecte cu premierul V. Dancila Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Stadiul implementarii proiectelor cu fonduri europene destinate autoritatilor publice…

- Atunci cand vine vorba de gasirea adevaratei iubiri, nu crede orice auzi! Sau, cu alte cuvinte, nu orice zboara se mananca! Pentru ca, in ceea ce privește relațiile și sfaturile de dating, nu exista scurtaturi. Trebuie sa incerci chiar pe pielea ta (sau, ma rog, pe pielea voastra) ce funcționeaza și…

- Primarul demisionar al capitalei, Dorin Chirtoaca, susține ca proiectul PD-ului, despre reparația a 1200 de km de drum din localitațile din R.Moldova, nu este decat un scop al partidului de a se menține la putere și ca anterior aceasta inițiativa a fost prezentata, dar ignorata din motiv ca „nu conveneau…

- Uniunea Salvați Romania inițiaza moțiune simpla impotriva Ministrului Justiției, Tudorel Toader, și invita toate formațiunile de opoziție sa i se alature. ”Speram sa se alature cu toții acestui demers, este un instrument democratic pe care il avem la indemana ca partide parlamentare. Nu e…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu a vorbit și nici nu are de gând sa vorbeasca cu Tudorel Toader despre revocarea șefei DNA Laura Codruța Kovesi, dar spune ca, daca ce a scris ministrul Justiției în raport este adevarat, atunci lucrurile sunt

- Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, miercuri, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre perspectiva presedintiei romane a Comisiei si despre importanta acestui mandat si si-a exprimat speranta ridicarii Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania si Bulgaria.…

- Antrenorul lui Lazio, Simone Inzaghi, spera ca suporterii echipei sale vor fi mai zgomotosi decat cei ai lui FCSB la meciul de joi, de la Roma, din returul saisprezecimilor de finala ale Europa League la fotbal, a declarat miercuri tehnicianul intr-o conferinta de presa, scrie tuttomercatoweb.com. Intrebat…

- Inna a venit, luni, in Virgin Tonic ca sa ne ajute ca prima participanta la #RadioTinder, Brandușa, sa-și gaseasca cel mai bun match pentru 14 februarie. Cat am stat la povești cu Inna și Brandușa am descoperit ca intre un artist internațional și un fan sunt zero diferențe, mai ales atunci cand vine…

- Adelina Pestritu, prima vacanța la New York de cand a anunțat ca este gravida. Vedeta a postat o fotografie, iar prietenii virtuali i-au atras atenția, atunci cand au observat detaliul din imagine. Imbracata gros și cu zambetul pe buze, Adelina radiaza de fericire și traiește alaturi de iubitul ei,…

- Primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu, are motive de bucurie și de… mandrie! A reușit, dupa ani buni de demersuri susținute, sa obțina finanțare pentru una dintre cele mai așteptate investiții: alimentarea cu gaze in ...

- De la venirea din cantonamentul din Poiana Brasov, Poli incearca sa isi cristalizeze o formula de start cat mai buna pentru a evolua mai bine in cantonament. Asadar, Ionut Popa si-a vazut elevii in 5 partide amicale in doar sase zile.

- Franta – Spania si Danemarca – Suedia sunt cele doua semifinale ale Campionatului European de handbal masculin din Croatia. ”Expertii” nu le-au oferit nicio sansa gazdelor sa urce in Top 4, Spania a castigat ”decisivul” cu Germania, in timp ce Suedia este echipa mai putin asteptata in ”careul de…

- 2018 este un an in care comuna Lovrin va culege roadele muncii din ultimii ani. Astfel, va fi finalizat caminul cultural, o lucrare impresionanta, de anvergura unui adevarat palat, care a necesitat multe eforturi din partea comunitatii. Caminul va putea organiza evenimente dintre cele mai diverse, fiind…

- „Urmaresc, nu cu mare surprindere, cum multi colegi din PSD se inghesuie sa laude noua nominalizare pentru functia de premier. Eu vad lucrurile diferit: PSD a cazut in sfera derizoriului! Cu toate acestea eu nu il vad pe Dragnea vinovat. Ii vad vinovati pe toti colegii adulatori si docili, care cu o…

- Speram ca Zayn sa nu regrete și sa nu se trezeasca peste cațiva ani ca are nevoie de un cover-up mare… Știrea asta a lasat cu gura cascata o galagie de fani. Vineri, atunci cand și-a sarbatorit ziua de naștere (a implinit 25 de ani), Zayn a dezvaluit o mare schimbare pe pieptul lui. Un... View Article

- "Țara asta nu are cum sa fie cu adevarat LIBERA decat daca cei aleși... ALEG SA FIE LIBERI! Sunt mult, muuult mai multe lanțuri decat ne imaginam... Si cate un lanț nou se adauga de fiecare data cand cineva alege sa taca, sa pactizeze, sa se ascunda dupa plop. ...Apel catre... binevoitori:…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, transmite, sambata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose au obligatia de a inceta imediat disputele politice, precizand ca "au gresit amandoi" si "acum trebuie sa indrepte lucrurile amandoi".

- Municipalitatea resiteana promitea ca va schimba regulile vizavi de reclamele care incarca greu aspectul urbei. Iar joi, 11 ianuarie – in cadrul unei conferinte de presa sustinute alaturi de arhitectul-sef Mihaela Copia –, primarul Ioan Popa ne-a aratat zeci de poze ilustrand cladiri pe a caror fatada…

- Odata cu sfarșitul perioadei dedicata sarbatorilor de iarna, S.Ed.C. Mioveni va incepe demontarea instalațiilor, operațiune care se va face etapizat. Așadar, cei care vor sa mai admire sau sa faca o ultima poza cu bradul impodobit din Centrul Civic, o mai pot face doar in aceasta seara, urmand ca de…

- Este cel mai pretios dar al unui muritor pentru ca poti sa ai bani cu nemiluita, sa ai functii, sa ai o lume intreaga la picioare, dar daca nu ai sanatate toate sunt degeaba. Asa ca, dincolo de orice, viata si sanatatea sunt cele mai mari daruri ce pot fi strivite de cea mai mica unitate…

- „Treptat, treptat ne îndreptam ca în cazul Navalnîi contra Rusia... Cam așa vad eu lucrurile”. Așa a comentat astazi Dorin Chirtoaca decizia instanței de a prelungi controlul judiciar pe numele sau cu înca 30 de zile Primarul supendat a mai adaugat ca…

- Iata lucrurile la care trebuie sa renunti, daca vrei sa ai noroc in 2018. Serviciul de masa pe care nu l-ai folosit niciodata Noua regula: fie incepi sa folosesti des acest serviciu de masa, fie scapa de el. Nu poate fi o luna mai buna decat Decembrie pentru a decide ce sa faci cu toate…

- Serviciul de masa pe care nu l-ai folosit niciodata Noua regula: fie incepi sa folosesti des acest serviciu de masa, fie scapa de el. Nu poate fi o luna mai buna decat Decembrie pentru a decide ce sa faci cu toate acele farfurii, castroane etc pe care le-ai primit in dar de ziua ta sau la…

- Așadar, la intrebarea "Ce credeți ca s-a intamplat in cazul cuplului Maleon de la Iași?", oamenii au raspuns astfel: Dubla sinucidere 41,21% (3047) Crima urmata de sinucidere 58,68% (4338). Dupa cum puteți observa, parerile sunt imparțite: 58,68% dintre cititorii noștri care…

- Lucrurile merg bine pentru Leo Messi. Nu doar in teren, ci și in afara lui. Vedeta Barcelonei tocmai și-a deschis un restaurant special, cu tematica fotbalul. Locația este situata in centrul Barcelonei și este manageriata de Rodrigo, fratele lui Leo Messi. Starl argentinian a platit 2,5 milioane de…

- ”Unul dintre lucrurile de care mi-a parut cumva, cu adevarat rau, a fost ca n-am putut sa petrec atat de mult timp cu fetița mea. Dintr-odata, m-am trezit ca anii au trecut și unele dintre momentele care m-au facut cu adevarat fericit a fost s-o vad pe ea cum crește și, mai ales, cine devine ea,…

- UPDATE: Protestul nu a mai avut loc luni, magistratii maramureseni urmand sa aiba o sedinta si sa decida apoi ce vor face. Judecatorii si procurorii maramureseni sunt asteptati in strada, luni, incepand cu ora 12. Ei protesteaza, imbracati in robe, in fata tribunalelor, anunta judecatorul clujean Cristi…

- Judecatorii si procurorii maramureseni sunt asteptati in strada, luni, incepand cu ora 12. Ei protesteaza, imbracati in robe, in fata tribunalelor, anunta judecatorul clujean Cristi Danilet, pe contul sau de Facebook. “Luni, intre orele 12-13, judecatorii si procurorii din judetele Cluj, Salaj, Maramures,…

- Dupa ce s-a ținut un moment de reculegere in memoria Regelui Mihai al Romaniei, azi, la hotel Subcetate, conducerea clubului UTA a explicat celor prezenți care au fost cauzele ce au dus la aceasta clasare slaba, locul 12. Fanii nu au fost prea mulți, vreo 40-50. De la bun inceput, Alexandru…

- Judecatorii din in județele Cluj, Salaj, Maramureș, Bistrița-Nasaud vor protesta fața de modificarile pe care PSD vrea sa le aduca Legilor justiției. ”Update (2): Nu vom scanda, nu vom clama, nu vom avea afișe sau steaguri. Va fi mult mai rau: VOM TACEA,…

- Danilet, care ste si fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, sustine ca luni, 18 decembrie, intre orele 12.00 si 13.00, magistratii din judetele Salaj, Maramures, Cluj si Bistrita vor iesi in strada, in fata tribunalelor, imbracati in roba. "Ei vor protesta impotriva modificarilor…

- Am traversat o perioada fasta pentru conflictul nistrean. Pe formatul existent, 5+2, pe abordarea curenta, Berlin plus, pe temele in discutie – deschiderea podului Gura Bacului-Bacioc, telefonia, scolile in limba romana, accesul la terenuri si apostilarea diplomelor – s-au facut progrese si asteptam…

- Se vrea o acțiune de final de an, in care cele doua parți sa spuna ce a fost rau și ce a fost bine in prima parte a campionatului. Imediat ce Suporter Club UTA a vazut inițiativa clubului, pe care a și salutat-o, a considerat ca intalnirea va fi și mai interesanta daca participa și primarul…