- Deputatul PNL Catalin Predoiu a fost propus in functia de ministru al Justitiei de premierul desemnat Ludovic Orban. Avocat de profesie, acesta a mai ocupat aceasta functie in guvernele Tariceanu, Boc si Ungureanu. In 2014, dupa fuziunea PDL-PNL, acesta s-a luptat cu Klaus Iohannis pentru candidatura…

- Președintele Klaus Iohannis ne va spune astazi la ora 17.00 pe cine desemneaza pentru funcția de prim-ministru. Dupa consultari, partidele, cu excepția PNL, nu au nominalizat pe nimeni. Ludovic Orban, președinte al PNL din 2017, este propunerea PNL pentru premier inca de la inceputul ocuparii funcției.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca va propune membri ALDE pentru portofoliile de ministri vacante, respectiv Gratiela Gavrilescu la ministerul Mediului, Ion Cupa la ministerul Energiei si Stefan Baisanu, ca ministru pentru Relatia cu Parlamentul. „Am decis sa nominalizez reprezentanti…

- Rovana Plumb, propunerea Romaniei pentru funcția de comisar european, este actualmente membru al Parlamentului European in Comisia pentru Mediu, Sanatate Publica și Siguranța Naționala. Aceasta este fost ministru al Muncii, al Mediului și ministru delegat al Fondurilor Europene in guvernele PSD,…

- Dana Girbovan, propunerea premierului pentru functia de ministru al Justitiei, a anuntat, luni, ca a inregistrat la Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii solicitarea de a se lua act de demisia ei din magistratura. ‘Azi, 26 august 2019, la ora 9,00, am inregistrat la Sectia…

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, sustine ca omologul sau de la PNL, deputatul Costel Alexe, incearca sa destabilizeze filiala cu "o noua perdea de fum" atunci cand vorbeste despre migrarea unor primari din judet de la un partid la altul, anunța AGERPRES.Citește și: Alexandru Cumpanașu face…

- Reactia vine dupa ce in cursul zilei de miercuri liderul filialei iesene a PNL a anuntat ca in campania electorala pentru alegerile prezidentiale Klaus Iohannis va fi sustinut si de zece primari PSD din judet, acestia urmand ca la alegerile locale din 2020 sa candideze din partea liberalilor. 'PSD…

- Presedintele filialei iesene a PNL, deputatul Costel Alexe, a criticat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, propunerea facuta de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici privind rectificarea bugetara, pentru faptul ca nu aduce finantari pentru proiectele de modernizare a infrastructurii din…