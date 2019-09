Stiri pe aceeasi tema

- ALDE reactioneaza, prin vocea senatorului Ion Popa, la respingerea Rovanei Plumb pentru functia de comisar european. In opinia senatorului, aceasta "rusine la nivel european" este inca o dovada a faptului ca Guvernul este unul "fara busola" si "muribund"."Romania a trait azi o mare rușine…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, solicitare catre premierul Viorica Dancila, dupa respingerea Rovanei Plumb, pentru functia de comisar european. Liberalii ii cer sefei Executivului sa nu mai faca nicio propunere, fara consultarea sefului statului si a Parlamentului. "Propunerea Guvernului condus de…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, reactioneaza la vot negativ de joi, din Comisia juridica a Parlamentului European, impotriva numirii Rovanei Plumb in funcția de comisar european."Propunerea Guvernului condus de Viorica Vasilica Dancila pentru funcția de comisar european in persoana Rovanei…

- „A fost foarte clar discursul președintelui. Nicio clipa, aseara, președintele Iohannis nu a spus ca doamna Girbovan nu este un judecator bun. Nicio clipa nu a spus ca nu este pregatita in drept. Ceea ce a reproșat președintele doamnei prim-ministru este oportunitatea politica, raportat la ceea ce…

- Senatorul PNL Florin Cițu critica decizia Guvernului ca 16 august sa fie zi libera, spunand ca Romania "reala" nu-și permite sa le mai plateasca o zi libera bugetarilor. Cițu nu considera ca bugetarii merita acest lucru, in contextul in care sunt platiți dublu fața de cei din mediul privat, anunța…

- Eurodeputatul Traian Basescu a cerut din nou, miercuri, in Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European, sa i se ofere Republicii Moldova o perspectiva de aderare la UE. „Bun venit delegatiei Republicii Moldova. As vrea sa subliniez un lucru: de 30 ani, Republica Moldova se bucura de asistenta…

- Copreședintele Verzilor din PE, Philippe Lamberts, a intervenit astazi in plenul PE, cand Romania iși prezenta bilanțul la președinția rotativa a Consiliului UE, și a susținut ca spectacolul pe care-l da Guvernul Dancila ”nu este la inalțimea Europei și nici la inalțimea Romaniei. Romania merita…

- "Kovesi, pe ordinea de zi! In cateva minute incepe intalnirea coordonatorilor grupurilor politice reprezentate in Comisia LIBE (Libertați Civile, Justiție și Afaceri Interne) a Parlamentului European. Pe agenda, un subiect important care privește Romania: continuarea procedurilor in privința alegerii…