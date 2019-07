Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a pus la dispoziția Parchetului de pe langa Tribunalul Olt toate documentele și inregistrarile referitoare la cazul din Caracal, anunța purtatorul de cuvant al Serviciului, Mariana Pop. Aceasta a precizat ca toate apelurile au fost transferate Poliției.Citește…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale susține ca nu poate identifica locul telefonului și celula operatorului de telefonie, in cazul unui apel la 112, precum cel facut de fata ucisa la Caracal. Exista insa o aplicație dezvoltata dupa accidentul aviatic din Apuseni, care poate localiza un apel cu o precizie…

- Ziarul Unirea Concluzia STS, in cazul fetei ucise la Caracal: MORTUL e de VINA Concluzia STS, in cazul fetei ucise la Caracal: MORTUL e de VINA Serviciul de Telecomunicații Speciale reușește sa iși dea masura incompetenței in cele mai importante cazuri, atunci cand este cu adevarat nevoie de ei pentru…

- Alexandra, fata de 15 ani disparuta in urma cu o zi in Olt si despre care se crede ca a fost ucisa si arsa de catre Gheorghe Dinca, a apucat sa sune la 112 chiar de mai multe ori si a si dat detalii despre locul in care se afla, insa autoritatile nu au reusit sa faca ceva pentru a o salva, astfel ca…

- Norica Nicolae, președintele Consiliului național al ALDE, acuza Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) de "complicitate morala la crima" in cazul fetelor disparute din Caracal. Astfel, Nicolai considera ca cei din conducerea instituției trebuie sa-și dea demisia.Citește și: STS, explicații…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) precizeaza, vineri, cu privire la cazul fetei disparute la Caracal, ca la fiecare din cele trei apeluri la 112 informatia de localizare primara a fost disponibila la nivelul Dispeceratului de Politie, fiind transmisa de catre furnizorul retelei publice…

- OUG privind operarea sistemului Ro-Alert a fost votata, marti, de Guvern, actul normativ reglementand rolurile si responsabilitatile institutiilor publice, dar si obligatiile furnizorilor privati de retele publice privind transmiterea mesajelor catre populatie, potrivit Mediafax. „Prin adoptarea acestei…

- Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența privind operarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta „RO-ALERT”. Prin adoptarea acestei masuri legislative, se reglementeaza rolurile si responsabilitatile institutiilor publice, precum si obligatiile furnizorilor privati de retele publice…