- O noua tragedie in judetul Maramures, mai exact in municipiul Sighetu Marmatiei. De data aceasta, un barbat de 40 de ani a fost accidentat mortal de un autoturism dupa ce acesta a traversat o strada prin loc nepermis si fara sa se asigure. “Aseara, pe strada Dragos Voda din Sighetu Marmatiei s-a produs…

- Vremea a fost rece pentru aceasta perioada. Cerul a fost mai mult senin. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta cu viteze de pana la 50 km/h la Vf. Iezer, unde a spulberat zapada. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre -1 grad la Ocna Sugatag si 3 grade C la Baia…

- La primele ore ale diminetii temperatura aerului a fost cuprinsa intre -5 grade C la Targu Lapus si -1 grad in Baia Mare. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Cavnic si Borsa -6 grade, respectiv Vf. Iezer -9 grade. Acum: Sectoarele de drumuri nationale au carosabilul partial umed si uscat. Cerul este…

- Traficul rutier pe DN 18, in Pasul Gutai (900 metri altitudine) si in Pasul Prislop (1.400 metri altitudine), este ingreunat de ceata, pe o portiune fiind depus, pe carosabil, un strat de zapada framantata, a conform purtatorului de cuvant al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU)…

- Vremea a fost calda fata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros. In cursul noptii, in zonele joase a plouat slab, iar la munte, in cursul zilei si al noptii, au predominat ninsorile. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 1.6 l/mp, la Vf. Iezer. Vantul a suflat…

- Vremea a fost inchisa si s-a racit fata de zilele precedente. Pe arii extinse a nins (strat nou de zapada cu grosimea intre 2-5 cm). La inceputul intervalului, izolat, precipitatiile au fost sub forma de burnita si s-a semnalat depuneri de polei. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost…

- Vremea a fost inchisa. Pe arii relativ extinse la inceputul intervalului a nins, iar spre sfarsitul intervalului, pe arii restranse, in zona joasa s-a semnalat burnita cu depunere de polei. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 3.8 l/mp, la Sacel. Vantul a suflat slab, la moderat,…

- Vremea a fost usor mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii extinse au cazut precipitatii predominant sub forma de ploaie in cursul zilei si predominant sub forma de ninsoare seara si in prima parte a noptii. La munte a nins. Cantitatea maxima de precipitatii…