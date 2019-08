Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit FMI, cresterea economica din Romania a fost puternica in 2018, reflectand o politica fiscala prociclica si cresteri rapide de salarii. Rata somajului a atins niveluri minime record, iar sectorul financiar este stabil. Deficitul fiscal si de cont curent s-au largit in ultimii ani, la 2,8%…

- O noua criza economica se prefigureaza la orizont la o distanța de 10 ani fata de precedenta și alți 10 ani fata de penultima, sustine deputatul independent Remus Borza, fost consilier pe probleme economice al premierului Viorica Dancila."Din pacate, nu invațam nimic din greșelile trecutului,…

- La fel de importanta ca viziunea artistului este si camera video pe care o foloseste acesta in realizarea materialului artistic. Daca esti in cautarea unui furnizor de incredere care sa iti ofera solutii inovative in ceea ce priveste echipamentele profesionale pentru televiziune, radio sau…

- Economiile de Estul Uniunii Europene au scazut trimestrul trecut impreuna cu restul blocului, dar un "boom" al locurilor de munca și cheltuielile guvernamentale i-au ajutat sa reziste turbulentelor globale care au aruncat economiile Marii Britanii și Germaniei in contracție, noteaza publicatia Bloomberg,…

- Inflatia ramane ridicata in acest an in Romania, in special din cauza cresterilor salariale si a cererii care nu poate fi satisfacuta din productia interna. La finalul anului, aceasta se va situa la 4,2%, spune guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei...

- Intrebat ce parere are despre hotararea premierului Romaniei, Bogdan Chirieac a oferit urmatorul raspuns: „Personal, sunt foarte bucuros de decizia luata de doamna prim-ministru. Este adevarat ca Guvernul Romaniei a pierdut un consilier economic de forța, un specialist de prima marime. Sa nu uitam…

- „Am intrat in politica la 45 de ani. Dupa ce mi-am facut un rost si un nume in viata. Muncesc de la 18 ani. In ultimii 10 ani, chiar 14 ore pe zi. Am fost timp de 23 de ani un avocat de succes si in ultimii 17 ani unul dintre cei mai respectati practicieni in insolventa din Romania. M-am luptat cu…

- „Am intrat in politica la 45 de ani. Dupa ce mi-am facut un rost si un nume in viata. Muncesc de la 18 ani. In ultimii 10 ani, chiar 14 ore pe zi. Am fost timp de 23 de ani un avocat de succes si in ultimii 17 ani unul dintre cei mai respectati practicieni in insolventa din Romania. M-am luptat cu…