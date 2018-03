Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca produsele pe care le cumparati in aceasta perioda, premergatoare sarbatorilor pascale, sa nu prezinta un pericol pentru sanatatea dvs., va recomand sa cumparati produse alimentare perisabile carne de miel, peste, oua etc. numai din locuri amenajate si autorizate macelarii, magazine alimentare,…

- Natalia Intotero, noul ministru pentru Romanii de Pretutindeni, s-a aflat, astazi, intr-o vizita la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Timișoara. Aici, Natalia Intotero s-a intalnit cu consulii din Timișoara, dar și cu reprezentanți ai studenților, pentru a le asculta problemele.…

- Tara noastra este o sursa infinita de locuri minunate, destinatii turistice de poveste ce nu se mai regasesc nicaieri in lume. Iata 5 locuri inedite mai putin renumite care transforma Romania intr-o tara unica:

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, va juca, in aceasta seara, de la ora 20.45, la Ovidiu, impotriva celor de la CS Universitatea Craiova, intr-o partida din etapa a doua a play-off-ului Ligii l de fotbal. Duelul va fi transmis in direct pe Digi Sport 1 si Look TV. Gazdele antrenate de Gheorghe Hagi au…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.436 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania - 689 locuri de munca: 400 manipulant bagaje, 200 sofer manipulare bagaje, 39 sofer de camion, 10 programator PLC, 5 sofer de autobuz, 4 cofetar, 4 fizioterapeut,…

- Luna martie este plina de activitați pentru gospodari și agricultori: incep lucrarile in gradina și la camp, numeroase legume, flori și ierburi aromatice fiind plantate acum. Ce legume plantezi in gradina, la inceput de primavara La inceputul primaverii, cand vremea se arata capricioasa, se inființeaza…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 13 martie 2018. Sunt vacante 426 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA (254 posturi) – 0258 831 137…

- Angajatorii americani au creat in luna februarie 2018 cel mai mare numar de locuri de munca din ultimele 18 luni, depasind cu mult estimarile analistilor, dar cu toate acestea rata somajului a ramas nemodificata la 4,1%, transmite Reuters. Potrivit datelor publicate vineri de Departamentul…

- Camera de Comert si Industrie Cluj implementeaza proiectul „Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord-Vest”, ID 105903. Cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, in cadrul Axei prioritare 3 – Locuri de munca pentru toti, Obiectivul specific 3.7 – Cresterea…

- Avem in fața un weekend de excepție, in cadrul caruia cele mai importante campionate ale Europei, și nu numai, vor etala noi runde și meciuri de foc. Avand la dispoziție o oferta imbelșugata, suntem setați pe profit! Astazi ne focusam pe prologurile celor mai importante intreceri interne din fotbalul…

- Presedintele american Donald Trump a cazut 222 de locuri in topul anual Forbes al celor mai bogati oameni ai planetei, dupa ce valoarea estimata a averii sale a scazut de la 3.5 miliarde de dolari la 3.1 miliarde, scrie BBC.Revista Forbes sustine ca acest lucru este partial cauzat de scaderea…

- In perioada 2-4 martie 2018 a avut loc, in localitatea Reghin, cea de-a XI-a editie a turneului de fotbal „Cupa Municipiului Reghin 2018”, la doua categorii de varsta Under 11 si Under 7, iar Dejul a fost reprezentat cu cinste de A.S. Mecsom Dej. La categoria U11 s-au aliniat la start 24 de echipe,…

- FLOAREA-DE-COLȚ. Este cu siguranța una din minunile muntilor nostri. Floarea-de-colt e, așa cum știe toata lumea, una din plantele protejate. Nu o rupeți când ajungețio pe munte - este o crima.

- Invațamantul primar, din clasa pregatitoare pana intr-a patra, este obligatoriu. Așa ca nu aveți ce face: copilul dumneavoastra trebuie sa pașeasca in clasa zero, deci trebuie sa va agitați... Agitația incepe de acum!

- Fotografiile realizate de Cristian Lipovan la Cernobil au facut in urma cu aproape un an inconjurul Romaniei și chiar au trecut granițele țarii. Dupa excursia foto la locul celui mai mare dezastru nuclear, petrecut in 1986, gherleanul a vorbit despre experiența avuta in presa naționala, la radiouri…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 722 de locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 161 locuri de munca: 150 agricultor, 4 muncitor ferma de porci, 3 tehnician, 3 strungar CNC; 1 supervisor ferma porci; Malta -155 locuri de munca: 150 sofer…

- Gestul lui nu a fost trecut cu vederea, iar un brașovean cu simțul umorului i-a lasat un mesaj in parbriz, prins in ștergator, relateaza bizbrasov.ro. "Bine ai venit in Ardeal. Aici, la noi, se acorda gratuit lectii de parcare. Iti recomand sa te inscrii. Ai ocupat patru locuri", i-a scris…

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat tacit miercuri un proiect de lege potrivit caruia propunerile care urmeaza sa fie facute de grupurile parlamentare pentru Consiliile de Administratie de la SRR si SRTV cresc de la 8 la...

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 20 februarie 2018. Sunt vacante 434 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba Iulia (215 posturi) – 0258 831 137…

- Alegerea locului pentru fotografiile facute de tinerii insuratei dupa petrecerea de nunta se face in functie de gusturile lor, dar este importanta si consultarea fotografului tocmit in acest sens.

- Daca dorești, draga cititorule, sa crești trandafiri, nu planta semințe de buruiene. Dale Carnegie spunea ca „succesul inseamna sa obtii ceea ce vrei, iar fericirea inseamna sa vrei ceea ce ai obtinut“. Am gasit o ”perla” a literaturii sovietice, editata cu 40 de ani in urma. Vreau sa va propun un mic…

- "Consider ca actuala administratie publica centrala si locala a Romaniei, cum se zice in popor: si-a trait traiul, si-a mancat malaiul. Este o administratie pe care au creat-o Nicolae Ceausescu si Partidul Comunist la jumatatea anilor 60 si, din pacate, nu a fost schimbata nici in cele aproape trei…

- Firmele de construcții se pregatesc pentru demararea lucrarilor, in primavara, motiv pentru care oferata de locuri de munca in acest domeniu inregistreaza o creștere semnificativa comparativ cu lunile precedente, dar și fața de situația din luna februarie a anului trecut. Potrivit anunțurilor de…

- In aprilie 2016, un total de 6.506 de oameni din intreaga lume s-au angajat sa participe intr-o „cursa nebuna", una in care se punea la bataie posibilitatea de a achizitiona unul din cele doar 500 de exemplare ale noului Ford GT.

- Ministrul Tudorel Toader a prezentat vineri, pe Facebook, masurile luate de Ministerul Justitiei in perioada februarie-decembrie 2017 pentru dezvoltarea sistemului penitenciar, in care se precizeaza, printre altele, ca in bugetul pe anul in curs au fost alocate fonduri pentru lucrari de investiti…

- Polițiștii cauta in tot județul dupa deținutul care a evadat azi, 8 februarie din cladirea Tribunalului Satu Mare. In municipiu, și nu numai, au fost instituite filtre pentru a prinde deținutul fugar. Mașinile sunt oprite și verificate de catre oamenii legii. Mai multe detalii despre acest caz citiți…

- Proiectul ADRA ”Up to start” din regiunea de dezvoltare Sud-Est a Romaniei a primit aprobare pentru finanțare europeana nerambursabila din partea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Proiectul ”Up to start” – proiect cofinanțat din Programul Operațional…

- Comunitatea Curatam Galatiul a organizat, in data de 3 februarie 2018, prima dezbatere publica din Galati pe tema cantitatii si a calitatii spatiului verde din oras. La dezbatere au participat peste 30 de invitati, reprezentanti ai unor ONG-uri, dar si din partea autoritatilor, jurnalisti, politicieni,…

- Cainele a fost singura protectie a unui localnic din Buzau in fata unor mistreti care au navalit in via din spatele casei. Omul s-a apropiat la cativa metri de scroafa si puii ei pentru a filma salbaticiunile cu telefonul mobil. Vanatorii spun ca acesta s-a expus unui risc major, deoarece femela putea…

- La un moment dat in viața noastra profesionala, ne-am convins cu toții ca avem cel mai rau loc de munca pe planeta. Dar este jobul nostru printre cele mai periculoase locuri de munca din lume, scrie libertatea.ro.

- Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 317 posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 110, Agenția Locala Barlad – 64, Agenția Locala Huși – 143. Agenția Locala Vaslui, str. Spiru Haret,…

- Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in aceasta perioada in Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, in Germania – 120, majoritatea pentru soferi de camion si salvamari, iar in Danemarca sunt 100 de locuri pentru lucratori…

- Ridicat din averea Saftei Brancoveanu, soția marelui ban Grigore Brancoveanu, intru ajutorarea oamenilor nevoiași, Spitalul Brancovenesc din București a fost inaugurat pe 14 octombrie 1838, in prezența domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica Voievod. Considerat a fi, multa vreme, cea mai moderna și mai…

- 22.336 de locuri de munca sunt disponibile la nivel national, potrivit datelor ANOFM. Cele mai multe joburi sunt oferite pentru: muncitor necalificat in industria confectiilor, agent de securitate, lucrator comercial. 0 0 0 0 0 0

- Angajari în strainatate 2018. Sunt circa 700 de locuri de munca pentru români în Europa disponibile în reteaua Eures, cele mai multe, în Spania, Germania si Danemarca. Sunt aproape 700 de posturi vacante în reteaua Eures, cele mai multe fiind în…

- Luna aceasta s a desfasurat concursul de admitere la scolile de politie Campina si Cluj Napoca. Potrivit Politiei Romane, calendarul de admitere a fost devansat. Astfel, activitatile au inceput pe 10 ianuarie si au durat pana la data de 20 ianuarie ndash; ziua examenului scris. Durata studiilor de aceasta…

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud si Liceul cu Program Sportiv Bistrita organizeaza marti, 23 ianuarie 2018, ora 13:15, la Casa Memoriala "Andrei Muresanu" Bistrita (filiala a Bibliotecii Judetene) actiunea culturala "Mica Unire. Carti, oameni,…

- Am primit pe adresa redactiei Buletin de Carei un raspuns al Serviciului comisariatului judetean Satu Mare al Garzii Nationale de Mediu in legatura cu recentele taieri de arbori din parcul dendrologic Carei. In material se specifica faptul ca taierile, in numar de 10, sunt solicitate de catre Centrul…

- Este ger naprasnic si in zona inalta a judetului Dambovita, acolo unde este in vigoare un cod portacaliu de vreme rea. Ninge, iar vantul la rafala atinge aproximativ 80-100 kilometri/ora. Stratul de zapada viscolit masoara in unele locuri 1,5-2 metri, potrivit jandarmilor montani.

- Siberia nu iși dezminte reputația meteorologica, drept una dintre cele mai reci zone ale lumii. Luni, rețelele de socalizare din Republica Sakha, poreclita „Polul Frigului”, au relatat despre temperatura inregistrata in termometre: -60 de grade Celsius. The Moscow Times scrie ca serviciile locale de…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania – rovinieta – va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor. De exemplu,…

- Rovinieta pentru vehiculele de transport de marfa cu masa cuprinsa intre 3,5 si 7,5 tone creste de la 4 la 12 euro pentru o zi, de la 16 la 30 de euro pentru 7 zile, apoi de la 32 la 60 de euro pentru 30 de zile, de la 92 la 171 de euro pentru 90 de zile si de la 320 la 600 de euro pentru 12 luni.…

- Marea Britanie ar putea pierde aproape o jumatate de milion de locuri de munca pâna în 2030 daca iese din Uniunea Europeana fara un acord, potrivit scenariului cel mai pesimist al unui studiu comandat de primarul proeuropean al Londrei Sadiq Khan si dezvaluit joi, relateaza AFP. "Daca…

- In timpul orelor, telefoanele mobile ale elevilor vor fi ținute intr-un loc special, serviciul pe școala va fi interzis, iar copiii nu vor mai putea fi sancționați pentru ca nu poarta uniforma. Acestea sunt doar o parte dintre noutațile care urmeaza sa apara in regulamentul școlilor, conform unui act…

- Grupul de firme din regiunea Lleida, Spania, care ofera cele 150 locuri de munca este compus din mai multe ferme dedicate producerii si comercializarii fructelor. Muncitorii vor lucra atat in camp la cules fructe, curatat pomi, cat si in fabrica la aranjarea fructelor in lazi si caserole.

- Unele locuri de pe harta, chiar daca sint create de om, par desprinse dintr-un film. Cu toate acestea, sint cit se poate de reale. Padurea-chitara Daca vreți sa vizitați o padure in forma de chitara, mergeți la Cordoba, Argentina. In imaini pare ireala, dar este adevarata. Ținta-gigant Situata in deșertul…

- Companiile poloneze au creat 254.000 de locuri de munca in perioada ianuarie-noiembrie 2017, cel mai ridicat nivel din 2007, cand au fost create 238.000 de noi pozitii, scrie Warsaw Voice. In sectorul manufacturier au fost create 92.000 de noi locuri de munca, in timp ce in sectorul serviciilor…

- Pe Andra si pe Catalin Maruta, Noul An ii prinde…la munca. Ea are concerete la Bucuresti si la Buzau, iar el are spectacol tot la Buzau, deci, din fericire, Revelionul ii prinde impreuna. Prezentatorul a facut si o urare, cu ocazia incheierii lui 2017, care a fost un an plin de bucurii, dar si de clipe…

- In noaptea de Revelion, mai peste tot sunt organizate focuri de artificii, dar unele dintre acestea sunt atat de spectaculoase, incat mii de oamenii calatoresc sute de kilometri pentru a le vedea. Iata cateva dintre cele mai bune locuri in ...