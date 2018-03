Stiri pe aceeasi tema

Victor Ponta il pune la zid si pe fostul ministru de Finante, Ionut Misa, despre care spune ca a fost numit in fruntea ANAF pentru a strange "banii pierduti prin prostiile lui"."In 24 Iunie 2015 am reusit sa adoptam Noul Cod Fiscal - dupa ani de munca si dezbateri cu mediul de afaceri,…

Guvernul ar urma sa discute in sedinta de joi o Ordonanta de Urgenta care vizeaza mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro. Tot in sedinta de joi a…

Faptul ca vineri a aparut ​Ordonanta de Urgenta nr. 18/2018 pentru modificarea Codului fiscal și pentru declararea și plata asigurarilor sociale pentru persoanele ce obtin venituri extrasalariale e deja cunoscut. Astazi venim cu o analiza a acestei ordonanțe care aduce multiple modificari in zona impozitului…

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca saptamana viitoare va incerca introducerea unei noi ordonante de urgenta de modificare a Codului fiscal. Ar fi a patra ordonanța de modificare a Codului fiscal adoptata in acest an, adica in doar trei luni de la implementarea „revoluției...

Guvernul a aprobat joi prin ordonanta comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa. Potrivit unei estimari a Minis­terului de Finante fa­cuta in baza numarului…

Guvernul Dancila a aprobat proiectul de ordonanța de urgența de modificare a Codului fiscal astfel incat sa fie clarificata situația a aproape un milion de contribuabili care obțin venituri din activitați independente. Este vorba de situația creata de controversata Declarație 600, al carei termen de…

- Un numar foarte mare de procese pentru transferul dreptului de proprietate dau batai de cap romanilor, in fiecare an. O alternativa foarte buna ofera arbitrajul instituționalizat, dar mai trebuie...

Ministerul Finantelor Publice a publicat propunerea oficiala pentru o noua modificare a Codului fiscal, privind persoanele fizice autorizate (PFA) si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati independente, drepturi de autor, chirii. Prin noul proiect de Ordonanta de urgenta privind masuri…

Rasturnare de situație! Guvernul Dancila și-a reparat o grava eroare fiscala, pentru care și-a atras numeroase critici, printr-o Ordonanța de Urgența ce a fost publicata chiar azi, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 190.Astfel, OUG-ul se afla, la aceasta ora, in vigoare. Despre ce este vorba…

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a anunțat, joi, ca impozitul și contribuțiile sociale pe venit pentru persoanele cu drepturi de autor vor fi din nou reținute la sursa. Guvernul Dancila a decis sa dea o Ordonanța de Urgența prin care impozitul pe venit si contributiile sociale pentru veniturile…

"Este de datoria si obligatia noastra, a miscarii sindicale din Romania, sa ne continuam batalia, chiar daca fostul nostru coleg de miscare sindicala Victor Ciorbea ne-a abandonat. Au trecut mai bine de trei luni si a iesit public, ieri am vazut, cu niste mici chitaieli pe niste site-uri de stiri,…

Fostul premier este revoltat și de faptul ca Ludovic Orban, deși a fost blocat cu un dosar penal in momentul in care și-a anunțat candidatura la alegerile pentru primaria București, nu se arata deranjat in nici un fel de acest aspect. "Au trecut 13-14 luni de cand PSD a caștigat alegerile…

- Guvernul Dancila se reunește joi într-o noua ședința de guvern, în care urmeaza sa adopte o noua Ordonanța de urgența prin care sa repare scaderile de venituri în cazul mamicilor și în cazul concediilor medicale.

- Angajatii aflati in concediu medical pierd 20% din venit, spune FSLI Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt (FSLI) atrage atentia ca prin noua formula de calcul al salariului acordat în timpul concediului medical, angajatii pierd sume semnificative. Este vorba despre…

Ordonanta de urgenta a Guvernului 79/2017 de modificare a Codului fiscal a fost criticata, miercuri, in sedinta Comisiei de buget a Camerei Deputatilor, de reprezentantii mai multor asociatii si patronate, acestia sustinand ca genereaza nesiguranta in randul angajatorilor si angajatilor, creste birocratia…

„Eu nu sunt foarte confortabil cu aceasta solutie de scutire de impozite pentru domeniul IT. A fost la un moment dat poate o justificare si avem si acum o justificare, care cred ca e valabila. Vrem sa tinem specialistii in IT in Romania. Nu vrem ca aceasta forta de munca foarte valoroasa sa emigreze,…

Baza de calcul pentru stabilirea CAS in cazul șomerilor ce beneficiaza de concedii medicale și indemnizații de șomaj este acum valoarea indemnizației, iar nu 35% din caștigul salarial mediu brut, potrivit ultimelor modificari aduse Codului fiscal prin Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 3/2018,…

Ordonanta de urgenta 3/2018, adoptata joi de Guvernul Dancila, creeaza „inechitati si introduce solutii absurde" si, de aceea, liberalii solicita respingerea OUG 79/2017, dar si renuntarea la transferul de contributii sociale din sarcina angajatorului la angajat, se arata intr-un comunicat al PNL.…

Ordonanta de Urgenta prin care Ministerul Finantelor incearca sa „dreaga" pierderea cauzata de mutarea contributiilor angajatilor scutiti de impozit pare a aduce cu ea niste „provocari" din punct de vedere al implementarii, arata intr-o analiza Claudia Sofianu, partener EY Romania.

Ministerul de Finanțe propune ca statul sa suporte plata contribuțiilor sociale de sanatate pentru anumite categorii de persoane, dar numai daca angajatorul majoreaza salariul brut cu cel puțin 20%. Potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă publicat marţi seară de Ministerul…

Guvernul va suporta de la bugetul de stat contributiile datorate de patru categorii de angajati afectati de modificarile aduse Codului fiscal, dar numai daca angajatorul acestora majoreaza venitul salarial brut cu cel putin 20% fata de nivelul din luna decembrie 2017, potrivit unui proiect de Ordonanta…

Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, insa numai daca…

Iata notele pe care le-au primit politicienii de la Remus Borza, alaturi de analiza deputatului independent: Liviu Dragnea- nota 8: Desigur ca are nota de trecere, și-a impus Guvernul. Viorica Dancila- nota 10: Omul saptamanii ramane premierul, Viorica Vasilica Dancila. E bine și pentru…

"Pariez ca PSD pana la urma va da o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale. Ma indoiesc ca vor reusi sa respecte calendarul pe care si l-au propus, avand in vedere ca reglementarile pe care le vor, in special pragul la abuzul in serviciu, sunt foarte controversate. Nici legile justitiei,…

- Protestele impotriva legilor justiției vor avea un nou episod, miercuri, in Piața Victoriei. La un an de la inceputul protestelor pe OUG 13, pe rețelele de socializare s-au creat evenimente prin care oamenii se mobilizeaza pentru a ieși in strada. Citește și: ALERTA - CCR decizie pe legile…

Guvernul Dancila a facut o eroare inca din prima zi de activitate, astfel ca in Ordonanța de Urgența in care se proroga termenul de depunere al formularului 600 nu se proroga și plata...

Astfel, deși contribuabililor li s-a dat timp sa depuna declarația pana pe 15 aprilie, ei sunt in continuare obligați sa achite prima tranșa a contribuțiilor pana pe 25 martie, dupa cum prevede Codul Fiscal. "Ordonanța nu aduce alte modificari fiscale, fapt pentru care amintim ca se pastreaza actualele…

Fostul premier Victor Ponta ironizeaza structura si obiectivele celui de-al treilea guvern PSD în "era Dragnea". Cea mai grava situatie, sustine el, este la Finante, exact ministerul care are una dintre cele mai grele misiuni.

Victor Ponta comenteaza știrea ca Ionuț Mișa, fost ministru de Finanțe in Guvernul Tudose, ar putea fi numit președinte ANAF, așa cum a anunțat in premier STIRIPESURSE.RO. Fostul premier atrage atenția ca in Guvernul Dancila este o harababura fara precedent, cel puțin in doua domenii: finanțe și…

- O masura luata de Cabinetul Dancila in prima sedinta de Guvern reverseaza o decizie adoptata prin prima Ordonanta a guvernului Grindeanu, Ministerului pentru Fonduri Europene redevine de sine statator, dupa un an de cand s-a decis trecerea lui in subordinea Ministerului Administratiei. Astfel, Rovana…

Potrivit Guvernului, Formularul 600 – Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate – va putea fi depus pana la 15 aprilie 2018,…

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 31 ianuarie 2018I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚĂ privind prorogarea unor termene prevazute in Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal2. PROIECT DE ORDONANȚA…

Fostul premier Victor Ponta susține ca legile justiției, in forma actuala, nu modifica nimic esențial, in mod special nu rezolva problema abuzului in serviciu. Ponta a declarat ca in februarie sau martie se va da Ordonanța de Urgență pentru definirea pragului la abuzul in serviciu, pentru a-i rezolva…

► Noul guvern PSD urmeaza sa fie instalat astazi, iar cea mai importanta intrebare este daca transferul contributiilor sociale la salariati va ramane in vigoare sau nu. Cel mai important personaj din noul guvern pentru mediul de afaceri este Eugen Orlando Teodorovici, propunerea PSD de…

- Fostul premier Victor Ponta a anuntat, duminica, ca va vota in Parlament „impotriva“ investirii noului Guvern, condus de Viorica Dancila, fosta sefa a europarlamentarilor social-democrati.

Fostul lider al PSD, Victor Ponta, susține ca Viorica Dancila nu va fi premier in adevaratul sens al cuvantului ci un simplu executant al comenzilor lui Liviu Dragnea."Va conduce Guvernul domnul Dragnea și trebuie sa-și asume acest lucru, nu poate mereu prin altcineva. Tocmai pentru ca-i cunosc…

Presedintele Klaus Iohannis a transmis parlamentului o cerere de reexaminare a legii prin care Monitorul Oficial a trecut de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, proiect adoptat in parlament pe 22 decembrie, in ultima zi a sesiunii parlamentare. Proiectul prevede astfel: „Procedura…

Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, odata cu „Revoluția Fiscala" aplicata de fostul premier Mihai Tudose, in legislație, au ramas trei contribuții sociale. Contribuția la pensii este una dintre ele și este datorata, in principal, pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor, conform Codului…

Prostestul, la care si-au anuntat virtual participarea mii de persoane, va începe la ora 18.00, iar punctul de întâlnire este Monumentul Memorandistilor. „1. Vrem ca Justiția sa ramâna independenta, prin urmare solicitam retragerea integrala a proiectului de modificare…