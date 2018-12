Stiri pe aceeasi tema

- ''Nu inseamna ca nu putem sa votam pentru demiterea lui Dragnea. Vrem sa fie schimbat Guvernul Dancila, dar nu o sa votam niciodata un guvern condus de Orban in loc, pentru simplul motiv ca am sari din lac in put'', a adaugat Victor Ponta. El i-a indemnat pe cei doi parlamentari din Brasov…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri seara la Brasov, referindu-se la comisarul european Corina Cretu, ca este una dintre cele mai bune investitii la nivel uman pe care Romania a facut-o la nivel international. Liderul Pro Romania a fost intrebat daca a discutat…

- "O sa ne intalnim, cei 16 deputati, la noi decizia se ia chiar in mod democratic, o sa ne intalnim atunci cand va exista motiunea, ca deocamdata nu exista - e sublima, dar lipseste cu desavarsire - si vom decide. Va spun de pe acum pentru ca am discutat deja si am si spus lucrul asta, nu vrem sa…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, considera normala decizia sefului statului Klaus Iohannis de respingere a propunerii de numire a Adinei Florea in functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. "Mi se pare o decizie normala. Ce mi se pare cel mai rau este faptul ca noi nu reusim…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca imaginea Romaniei in Europa si increderea in tara noastra sunt "extrem de deteriorate" si chiar daca PSD, ALDE si Guvernul Dancila ar decide sa isi "schimbe fundamental atitudinea, procesul de recredibilizare ar lua un timp indelungat", pe care Romania nu…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marti seara, la Targu Mures, ca la congresul anuntat pentru duminica, la Bucuresti, partidul va lansa agenda politica, prioritatile politice, responsabilii de domenii, adica "un fel de guvern din umbra". "Duminica dimineata avem primul…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca PSD si PNL incearca sa confiste teme ale societatii, precum cea a referendumului. El considera ca oamenii politici ar fi trebuit sa se abtina sa confiste tema referendumului. "De la PSD nu a vorbit nimeni in afara de nemuritorul Codrin. Dragnea nu exista,…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, la Botosani, ca a avut, luni dimineata, o intrevedere cu primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, cu care a discutat "despre Romania", mentionand ca "s-ar bucura" daca acesta i-ar deveni coleg de partid. Ponta a declarat, intr-o conferinta…