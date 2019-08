Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, pune la grea incercare nervii foștilor colegi din PSD. Dupa ce in urma negocierilor privind o alianța cu ALDE, PRO Romania ar fi cerut sa intre la guvernare și sa aiba cinci ministere, Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, s-ar fi dezlanțuit.Anuntul…

- Marti, are loc, la Palatul Cotroceni, ceremonia prin care UDMR si grupul parlamentar al minoritatilor semneaza, cu intarziere, Acordul Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei, initiat de presedintele Klaus Iohannis. Semnarea de catre cele doua partide a Acordului Politic…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, spune ca este exclus sa se mai intoarca la PSD, insa nu exclude ideea de a-i sustine pe reprezentantii acestui partid pentru a imbunatati guvernarea. Totodata, Ponta afirma ca nu se poate alia cu ALDE cat timp aceasta formatiune se afla la guvernare. "Daca ALDE…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Narcis Neaga, a anuntat ca a decis, in urma unei discutii cu presedintele Consiliului de Administratie, sa renunte functie. "Avand in vedere importanta dezvoltarii infrastructurii rutiere pentru bunul…

- Acordul Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei va fi semnat, joi, la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala. „La invitatia presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, joi, 13 iunie, la ora 16,00, la Palatul Cotroceni, va avea loc ceremonia publica…

- PNL va sustine obiectivele din Pactul pentru consolidarea parcursului european propus de presedintele Klaus Iohannis, a anuntat liderul liberalilor, Ludovic Orban. Decizia a fost luata marti, cu unanimitate de voturi, in Biroul Executiv al partidului. "Astazi am decis prin vot unanim, in cadrul Biroului…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca asteapta o motiune de cenzura impotriva guvernului si a afirmat ca formatiunea sa politica are propuneri care sa fie introduse in textul motiunii, potrivit agerpres.ro.Citește și: Victor Ponta, ofertat de PSD! Ce decizie a luat liderul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, va intra in cursa pentru sefia Camerei Deputatilor, potrivit agerpres.ro.Citește și: Victor Ponta, ofertat de PSD! Ce decizie a luat liderul PRO Romania "Am analizat si situatia creata la nivelul Camerei Deputatilor, dupa vacantarea pozitiei de presedinte…