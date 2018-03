Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta face glume pe seama atitudinii liderului PSD Liviu Dragnea la intalnirea cu al doilea om din Comisia Europeana, Frans Timmermans. Potrivit lui Ponta, oameni onești sau naivi au fost "folositi cinic doar ca material de negociere pentru ca dosarele lui Dragnea…

- Victor Ponta transmite ca Timmermans a gasit la Camera Deputaților ”niște pisici plouate care au miorlait” ca nu știu nimic de cererea de revocare a Laurei Codruța Kovesi sau cu proiectele de modificare a legii justiției, asta deși ”Dragnea & Co” se bat cu pumnii in piept ca lupta impotriva Statului…

- Realizatorul TV Radu Banciu a vorbit in ediția de joi a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre vizita oficiala a prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, la București.„Vizita n-a fost un succes pentru țarișoara noastra. Deci el i-a vazut pe Klaus Iohannis, pe Liviu Dragnea,…

- "Nu credeam ca ministrul Justiției va avea suficient curaj sa ceara revocarea Laurei Codruța Kovesi. In ultimul an, Tudorel Toader a fost foarte diplomat, versatil, nu iși asumase - de-o maniera categorica - o anumita decizie in ceea ce privește revocarea procurorului-șef. Acum a venit cu raportul,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost joi la Bucuresti pentru intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, precum…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au suferit o umilința publica din partea prim-vicepresedintelui Comisiei Europene! Frans Timmermans le-a spulberat scenariul prin care cei doi o acuzau pe șefa reprezentanței Comisiei Europene in București ca dezinformeaza. Mai mult, Dragnea a acuzat-o pe…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca a discutat cu oficialii romani intensificarea legaturilor, mesajul sau fiind acela ca Romania sa alerge in directia corecta, pe ultima suta de metri pentru ridicarea Mecanismului de Coordonare si Verificare.…

- Intrebat daca a citit raportul prin care se cere revocarea procurorului-șef al DNA, Frans Timmermans a raspuns: "Am fost informat și am vazut raportul, dar eu nu sunt un judecator al acestei chestiuni, nu vreau sa fiu eu cel care spune ca ceva e greșit sau nu, dar, din principiu, daca exista acuzații…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a reacționat ironic, miercuri, intrebat daca ar trebui sa dea vreo explicatie referitoare la revocarea din functie a procurorului sef al DNA la intalnirea pe care o va avea joi cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care vine intr-o…

- 'Sa dau eu explicatii? Dar nu as putea sa fiu arestat pentru orice demers? Dar de ce sa dau explicatii?', a raspuns Dragnea, miercuri, la Parlament, intrebat daca va da explicatii, in intalnirea de joi, cu privire la cererea de revocare a sefei DNA. Potrivit lui Dragnea, oficialii europeni…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, prezinta miercuri, de la ora 11,00, la Sala de Marmura a Cercului Militar National din Bucuresti, raportul de activitate al DNA pe anul 2017. Evenimentul are loc la o zi dupa ce Codruta Kovesi a fost audiata de procurorii CSM,…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, spune ca va cere explicatii de la toate partile implicate in legatura cu propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA. Frans Timmermans vine la Bucuresti maine si poimaine. Se va intalni cu Laura Codruta Kovesi, cu Tudorel Toader si cu alti…

- "Un dezastru pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, un dezastru previzibil pentru ca inca de la prezentarea asa-ziselor motive pentru fundamentarea solicitarii de revocare s-a vazut ca aceasta este foarte subreda si ca nu are la baza o analiza serioasa. (...) Daca ar fi trait in Japonia, Tudorel…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, a declarat pentru Calea Europeana faptul ca asteapta ca autoritatile de la Bucuresti sa ii ofere explicatii cu privire la propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Mesajul PSD catre protestatari: ”Sa mearga la Cotroceni, acolo e decizia”, a spus liderul PSD, Liviu Dragnea, luni, la Parlament. Deputatul PSD Catalin Radulescu a precizat, insa, ca cei care au ieșit duminica in Piața Victoriei habar nu au de ce protesteaza sau sunt puși de sistem. Liviu Dragnea a…

- PSD vorbește pe mai multe voci, in privința revocarii șefei DNA. Senatorul Adrian Tutuianu a declarat luni ca daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale. In…

- Intrebat daca este mulțumit despre activitatea Guvernului Dancila, Liviu Dragnea a raspuns ferm: "Da! Da!". Ce spune Dragnea despre miniștri La intrebarea unui jurnalist, daca este mulțumit și de miniștrii "necuvantatori, fara activitate vizibila", președintele PSD a raspuns: "Au fost…

- "Pe 1 martie, domnul Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans - n.r.) va veni la Parlament. Se va intalni cu presedintele Camerei, cu domnul Dragnea, iar dupa aceea cu membrii Comisiei speciale (Comisia comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea,…

- Noua misiune de evaluare a MCV: Se cer informatii despre legile Justitiei O delegatie a misiunii pentru evaluarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) va veni la Bucuresti in perioada 14-16 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cerand Camerei Deputatilor informatii privind legile justitiei.…

- Timmermans se va intalni cu Liviu Dragnea și cu membrii comisiei speciale pentru legile justiției, de Marțișor. Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face la București o vizita oficiala de doua zile, a anunțat Comisia Europeana. Oficialul european va mai avea intalniri cu președintele…

- Tineretul Național Liberal considera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, este o rușine și un contraexemplu pentru toți studenții de la Drept din Romania și trebuie sa plece din fruntea ministerului, eventual pentru a deveni copreședinte al PSD impreuna cu Liviu Dragnea: “Linșajul executat la adresa…

- Tudorel Toader face o figura cu totul aparte atat ca ministru cat mai ales ca persoana publica. Numit la conducerea celui mai dificil minister, cel al Justitiei, intr-un moment crucial, dupa scandalul emiterii Ordonantei 13, a reusit sa calmeze spiritele printr-un talent oratoric iesit din comun. Fost…

- ”De aproximativ 1 an de zile ministrul Justitiei, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta decizie pe care i-o cer mai marii PSD, oamenii care i-au dat portofoliul Justitiei pe mana, cu scopul clar de a-i scapa de amenintarea dosarelor pe care le au in instanta si nu pentru a administra corect…

- Intalnire de grad zero la Parlament! Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, are in aceste momente o intalnire cu presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia.Intalnirea vine in contextului scandalului urias din justitie pornit dupa difuzarea inregistrarilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, și ca le-a transmis nemultumirea privind noul scandal legat de Justiție. „Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul presedinte Dragnea…

- Noi dovezi despre modul in care actionau procurorii DNA, Negulescu si Onea, au fost facute publice de Antena 3. Martorii de pe tabelele fictive din dosarul de mita intocmit de Sebastian Ghita nu doar ca nu au fost niciodata audiati dar unii dintre ei nici macar nu au cetatenie romana, asa ca nu puteau…

- Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea a acuzat institutia ca dezinformeaza. "Comisia Europeana nu face…

- "Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii. Mai mult, ca un context general, Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor legate de modificarile legilor din domeniul justitiei de-a lungul a mai multor luni. Suntem foarte bine informati privind…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Conform acestei legi, Monitorul Oficial trece in subordinea Camerei Deputaților,…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a decis sa ceara demiterea Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA! Conform surselor citate de Romania TV, Toader ii va transmite președintelui Klaus Iohannis ca, in urma analizei raportului Inspecției Judiciare, a ajuns la concluzia ca șefa DNA trebuie revocata…

- Totalul indemnizatiilor nete ale deputatilor in luna octombrie a fost de 3.218.846 de lei, cel mai mare salariu fiind de 11.696 de lei, al presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, iar cel mai mic, de 4.576 de lei, al fostului ministru al Tranporturilor, deputatul Razvan Cuc. Potrivit…