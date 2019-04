Ponta: Temele propuse pentru referendum sunt defazate ca timp

Stiri pe aceeasi tema

- "Referitor la referendumul propus de presedintele Romaniei noi nu am avut o pozitie opusa, pur si simplu am spus un lucru pe care cred ca l-a spus orice roman, e foarte importanta intrebarea, ce suntem intrebati pe 26 mai ca sa stim daca prezenta, votul nostru pentru sau contra are vreo semnificatie.…

- Adrian Nastase a declarat, joi seara, ca temele pe care Klaus Iohannis le-a propus pentru referendumul din 26 mai sunt in contradicție cu Constituția! Astfel, legea fundamentala prevede ca ”amnistia și grațierea” nu pot fi teme de referendum, iar emiterea de OUG de catre Guvern e stipulata in Constituție.Conform…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat miercuri ca interesul fundamental al Romaniei este sa fie alaturi si de UE si de SUA, iar cel care ii pune pe romani sa aleaga intre Europa si America este "un tradator de tara'', fiind ''cea mai mare ticalosie sa folosesti Romania…

- Presedintele Pro Romania, fostul premier Victor Ponta, a declarat miercuri ca un referendum pe Justitie se poate organiza simultan cu alegerile europarlamentare deoarece exista o decizie a Curtii Constitutionale in acest sens si a subliniat ca scrutinul popular va fi si validat daca intrebarea adresata…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat faptul ca "foarte curand" ar trebui sa fie organizat un referendum care sa stabileasca o perioada in care exploatarea forestiera sa nu se faca in scop industrial, ci, eventual, doar pentru lucrarile necesare de intretinere. Declaratia vine in contextul…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, propune suspendarea alocarii a 100 de milioane de euro pentru partidele politice parlamentare, suma pe care o considera "total nejustificata si fara echivalent la nivel european". "In conditiile &i...

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, afirma ca bugetul de stat pe 2019 este un "fake", nu este unul realist si serios, iar modul in care se incearca trecerea sa prin Parlament demonstreaza ca nu se doreste "o dezbatere si o analiza reala". "Asa cum a fost prezentat acest buget, zilele trecute, este…

- Presedintele Pro Romania, deputatul Victor Ponta, a declarat miercuri, la Targu-Jiu, ca i se pare o "magarie" faptul ca, de la 1 ianuarie, pensiile au fost inghetate, iar salariile demnitarilor au crescut."De la 1 ianuarie, pensia mamei mele a fost inghetata. In schimb, indemnizatia mea de…