- Presedintele partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat vineri, la Zalau, ca partidul pe care il conduce va face cea mai serioasa, puternica, constructiva si profesionista opozitie la guvernul USR-PNL-UDMR, care, in opinia sa, va inlocui actuala guvernare dupa alegerile parlamentare din 2020.…

- Deputatul de Hunedoara, Petru-Sorin MARICA, a semnat, marti, adeziunea la PRO Romania. Social-democratii mai pierd un parlamentar, iar grupul lui Victor Ponta numara 21 de alesi, la Camera Deputatilor. Marica a transmis, printr-un comunicat oficial, ca plecarea de la PSD are ca motivatie "dorința de…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a susținut azi la Calarași ca Pro Romania este un partid ”de securiști și de masoni” și in curand va face publice numele. De asemenea, Dragnea l-a intrebat pe Dacian Cioloș ce legatura are cu șefii de servicii din strainatate.„Oameni buni, acum sunt niște partide…

- Razboiul dintre Victor Ponta și Liviu Dragnea este in plina desfașurare și pe alocuri chiar caraghios. Parteneri in a decide soarta Romaniei pana nu demult, liderul Pro Romania continua seria de atacuri la adresa celui cu care pana nu demult statea la aceeași masa.

- Deputatul PSD de Timis, Adrian Pau, a demisionat din PSD si a trecut la Pro Romania. In ultimele trei zile, Mihai Tudose, Georgian Pop, Oana Silvia Vladuca si Corina Bogaciu au lasat PSD pentru partidul lui Victor Ponta. Numarul parlamentarilor Pro Romania se ridica in acest moment la 20.

- Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, a vorbit, joi, la Slatina, despre candidatul PSD la alegerile prezidentiale, sugerand ca acesta va fi Liviu Dragnea. Stanescu afirmat ca decizia, in partid, se va lua dupa alegerile europarlamentare si a amintit ca pana acum candidatul PSD la…

- Corina Crețu a spus ca va candida la alegerile europarlamentare pe listele PRO Romania. ”Cred ca pot ajuta foarte bine de acolo avand in vedere experienta pe care am dobandit-o in cei 11 ani de cand sunt la Bruxelles” Intrebata astazi despre candidatura la prezidențiale, comisarul…