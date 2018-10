Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea pare sa le fi promis mai multor lideri acest loc, dar in cele din urma cel care-l va infrunta pe Klaus Iohannis va fi chiar el. Sau cel putin aceasta este parerea lui Victor Ponta. "Liviu Dragnea va candida din partea PSD la prezidentiale. PSD nu va avea candidat in turul 2. Pentru Iohannis,…

- Victor Ponta sustine ca Ecaterina Andronescu ar putea fi candidatul Pro Romania la alegerile prezidentiale din 2019. Desi a fost izolata in PSD, dupa ce i-a cerut demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului, Ecaterina Andronescu se bucura in continuare de foarte multa popularitate printre social-democrati,…

- Candidatul Pro Romania ar putea fi senatoarea PSD Ecaterina Andronescu "sau altcineva", a precizat Ponta care a anuntat ca el nu va candida. "O sa avem primul congres al Pro Romania 20- 21 octombrie la Bucuresti. Atunci vom aproba statutul, programul agenda si structurile de conducere. In…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, dupa finalul BPN, ca o eventuala candidatura la alegerile prezidențiale, a lui Calin Popescu-Tariceanu din partea PSD-ALDE, ca s-a manifestat ca un ”taliban PSD-ist din 2014 cand a abandonat valorite liberale si a preferat sa fie baiatul de mingi”,…

- In contextul in care in CExN al PSD s-a vorbit despre varianta ca PSD - ALDE sa aiba un candidat comun la prezidențiale in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, cand a ieșit la declarații, Liviu Dragnea a spus: ”Le-am spus și astazi colegilor ca, in opinia mea, trebuie sa adoptam hotararile sa avem…

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, sambata, inaintea ședinței CExN al partidului, ca nu este exclus ca liderul ALDE sa fie candidatul comun al coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale, despre care a spus ca ”e un om cu viziune, un om echilibrat și ar fi extrem de bun”, scrie Mediafax.”In…

- Victor Ponta intra serios in jocul politic cu PRO Romania și pregatește o serie de acțiuni care vor crea valva pe scena politica. Miercuri, liderii PRO Romania vor avea o intalnire in cadrul careia se vor stabili liniile generale de acțiune ale partidului.Citește și: Radu Tudor a lansat un…