Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, duminica seara, ca stia ca se falsifica probe la DNA Ploiesti, insa nu putea demonstra public, prima data afland in momentul in care a fost anchetat cumnatul sau de catre procurorul Mircea Negulescu, iar apoi, in mod direct, in dosarul Tony Blair."Eu…

- Fostul premier a facut noi,dezvaluiri, in direct la Romania TV, dezvaluiri legate de scandalul de la DNA Ploiesti. Victor Ponta a declarat, in direct la Romania TV, cum ar fi incercat procurorii DNA sa produca denunțuri impotriva sa, in urma cu aproape trei ani. Victor Ponta a fost invitat la Romania TV pentru…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, duminica seara, ca stia ca se falsifica probe la DNA Ploiesti, insa nu putea demonstra public, prima data afland in momentul in care a fost anchetat cumnatul sau de catre procurorul Mircea Negulescu, iar apoi, in mod direct, in dosarul Tony Blair. …

- Victor Ponta vine in aceasta seara la Romania TV pentru a vorbi despre dosarele de la DNA Ploiesti, relatia cu Liviu Dragnea si ultimele scandaluri din politica. Intr-un comentariu facut pe pagina sa de Facebook, ca raspuns la un comentariu primit la ultima postare, Victor Ponta dezvaluia recent…

- "Evenimentul inregistrat la inceputul acestui an la Brigada de Politie Rutiera Bucuresti a determinat o interventie in acest domeniu, cunoscut fiind impactul pe care il are orice derapaj comportamental al angajatilor politisti sau militari. Accentul va fi pus pe cunoasterea personalului, astfel incat…

- Administratia Prezidentiala anunta o declaratie de presa de la 20.15, fara a anunta subiectul anuntului facut de Klaus Iohannis. Surse anunta ca declaratia presedintelui are legatura cu ultimele evenimente din justitie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare…

- Pe baza inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, ce fac referire la neregulile din cadrul DNA Ploiesti in care protagonistul principal este procurorul Mircea Negulescu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa decida soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Pe baza inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, ce fac referire la neregulile din cadrul DNA Ploiesti in care protagonistul principal este procurorul Mircea Negulescu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa decida soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Anuntul…

- Pe baza inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, ce fac referire la neregulile din cadrul DNA Ploiesti in care protagonistul principal este procurorul Mircea Negulescu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa decida soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a declarat, miercuri seara, ca la momentul la care fostul procuror Mircea Negulescu de la DNA Ploiesti si-a inceput activitatea in DNA avea o vechime de peste 20 de ani in magistratura, nu era nicio cercetare disciplinara in curs si nu a primit nicio sesizare…

- Intrebat daca ar fi cazul sa solicite demisia procurorului sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, asa cum s-a intamplat in cazul lui Mircea Negulescu, procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesu a spus ca nu are toate elementele pentru a face acest lucru.

- Analistul politic este de parere ca ministrul Tudorel Toader nu trebuia sa-și intrerupa vizita in Japonia și sa se intoarca in țara de urgența in urma scandalului de la DNA Ploiești. „Nu cred ca domnul ministru Tudorel Toader trebuia sa-și intrerupa vizita in Japonia din cauza acestui scandal”,…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie discuta miercuri contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile companiei. Reamintim ca Liviu Dragnea este urmarit penal in acest dosar pentru constituire de grup infractional,…

- Noi dovezi despre modul in care actionau procurorii DNA, Negulescu si Onea, au fost facute publice de Antena 3. Martorii de pe tabelele fictive din dosarul de mita intocmit de Sebastian Ghita nu doar ca nu au fost niciodata audiati dar unii dintre ei nici macar nu au cetatenie romana, asa ca nu puteau…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a continuat, luni seara, la Antena 3, seria acuzatiilor lansate la adresa sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea, si a fostului procuror Mircea Negulescu, el sustinand ca poate dovedi "cum fost masluit la DNA Ploiesti dosarul Tony Blair", in care fostul premier Victor Ponta…

- Andreea Cosma, deputata PSD, a prezentat, luni seara, la Antena 3, cateva mesaje de amenințare pe care le-ar fi primit pe data de 23 ianuarie. ”Probabil de la domnul Negulescu!”, a identificat destinatarul Vlad Cosma, fratelele deputatei, cu referire la procurorul Mircea Negulescu. ”Daca…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a continuat, luni seara, la Amtena 3, seria acuzatiilor lansate la adresa sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea, si a fostului procuror Mircea Negulescu, el sustinand ca poate dovedi "cum fost masluit la DNA Ploiesti dosarul Tony Blair", in care fostul premier Victor Ponta…

- "Domnul Onea astazi (n.r. - luni) era speriat, il cunosc, Ca si ceilalti procurori din plangere, știu ce am vazut eu și le este teama. Incearca cu disperare, dar fara logica, sa spuna minciuni. Azi s-a dat de gol pentru ca nu știe ce inregistrari mai sunt. Citeste si Fostul adjunct al IPJ…

- Victor Ponta e acuzat, de DNA Ploiesti, ca a primit 220.000 de euro pentru a-i asigura lui Sebastian Ghita un loc eligibil la alegerile din 2012. Este vorba despre dosarul intitulat ”dosarul Tony Blair”, iar Vlad Cosma a facut noi dezvaluiri, luni seara, la Antena 3. Astfel, conform lui Cosma, șeful…

- Fostul deputat Vlad Cosma aduce o noua serie de acuzatii procurorului-sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea. Intr-o interventie la Antena 3, luni seara, Cosma a spus ca Lucian Onea ar fi fabricat dosarul „Tony Blair”. „Onea s-a dat de gol pentru ca nu știe ce inregistrari mai sunt și nu știe cum sa se apere.…

- Victor Ponta e acuzat, de DNA Ploiesti, ca a primit 220.000 de euro pentru a-i asigura lui Sebastian Ghita un loc eligibil la alegerile din 2012. Este vorba despre dosarul intitulat ”dosarul Tony Blair”, iar Vlad Cosma a facut noi dezvaluiri, luni seara, la Antena 3. Astfel, conform lui Cosma, șeful…

- Noi dezvaluiri bomba in cazul șefului DNA Ploiești, Lucian Onea și procurorul Portocala, care au fost inregistrați de fostul membru al PSD, Vlad Cosma, in timp ce falsificau probe in dosarul in care este implicat Sebastian Ghița.

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma, condamnat in prima instanța la 5 ani de inchisoare, ii acuza pe anchetatorii sai de la DNA Ploiești ca i-ar fi cerut sa “planteze” probe impotriva controversatului om de afaceri, fugit in Serbia, Sebastian Ghița. Acesta a pus la dispoziție o serie de inregistrari. DNA…

- Vlad Cosma, cel care a provocat un scandal monstru in Romania, dupa ce a facut public mai multe inregistrari audio in care procurorii de la DNA Ploiești, Lucian Onea si Mircea Negulescu, aranjau probe pentru a deschide dosare penale unor politicieni precum Sebastian Ghita sau Victor Ponta, ar fi plecat…

- Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, este acuzat ca a obținut ilegal asfaltarea drumului catre vila sa de lânga Ploiești, dezvaluia în 2017 Incisiv de Prahova și FLUX 24. DNA Ploiești era considerata unitatea de elita a DNA, dar situația a explodat dupa dezvaluirile despre procurorul Mircea…

- "Am fost chemat pentru a da o declarație in dosarul lui Vlad Cosma. Am fost obligat si constrans sa fac denunturi mincinoase. Obligat sa fac anumite declaratii in anumite dosare impotriva lui Sebastian Ghita. La inceputul inceputului impotriva familiei Cosma. S-a dorit foarte mult arestarea lui Mircea…

- „As dori sa va asigur de disponibilitatea Ministerului Public de a discuta cu presa, de a discuta problemele si evenimentele pe care Ministerul Public le are in anumite momente. (...) Plangerea a depus-o unul dintre inculpatii care este judecat la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Aceasta plangere…

- Cum a inregistrat Vlad Cosma discuțiile cu procurorii DNA. Fiul fostului președinte al Consiliului Județean Prahova i-a inregistrat pa anchetatori chiar in birourile acestora cu ajutorul unui dispozitiv care nu a fost detectat de aparatura de control de la intrarea in sediul DNA Ploiești, scrie adevarul.ro…

- Procurorul general Augustin Lazar vine cu noi precizari privind acuzatiile grave facute de fostul deputat Vlad Cosma, la adresa DNA. „As dori sa va asigur de disponibilitatea Ministerului Public de a discuta cu presa, de a discuta problemele si evenimentele pe care Ministerul Public…

- Fostul premier Victor Ponta a acuzat din nou procurorii DNA ca i s-au fabricat dosare pe baza unor „probe false” și prin „șantajarea” martorilor, dar nu crede ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, va incerca sa schimbe ceva, deoarece „nu il lasa șeful lui, Liviu Dragnea”. „Cel care are dreptul legal…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a sustinut, prin intermediul unei inregistrari transmise Antena 3, ca procurori de la DNA Ploiesti l-au amenintat cu arestarea surorii lui daca nu ii denunta pe Sebastian Ghita si Victor Ponta.

- DNA a iesit la rampa cu un punct de vedere absolut penibil, care demonstreaza nu doar teama de a se afla adevarul, ci si disperarea cu care anumiti procurori si persoane din conducerea DNA-ului se tin de scaunele pe care le ocupa. Ei sustin ca inregistrarile prezentate de fostul deputat Vlad Cosma ar…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plangere penala impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) s-a poziționat, luni dimineața, de partea procurorilor DNA – Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”, dupa inregistrarile realizate de Vlad Cosma și prezentate in premiera, duminica seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3. In…

- Sebastian Ghita a intrat in direct la Antena 3, prin telefon, dupa ce Vlad Cosma a facut publica o inregistrare in care prezinta presupuse abuzuri ale lui Mircea Negulescu, inregistrari in care Cosma afirma ca a fost pus sa falsifice probe impotriva lui Ghita. Iata cateva dintre declaratiile lui Ghita: …

- "O noapte de coșmar, s-ar putea zice, dupa ce am vazut inregistrarile cu procurori de la Antena 3. Așa ar spune orice om normal, obișnuit cu regulile democrației, statului de drept, justiție legala, respectarea legilor etc. Eu spun doar bravo celor care și-au prezervat dovezi ale abuzurilor…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a reluat duminica, la Antena 3, afirmatiile conform carora avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta a fost la el acasa, la Ploiesti, „a venit la vie“ si a fost vazuta de lautari, de chelneri si a precizat ca se va gandi cum poate…

- Dovezi indubitabile ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma ca acesta sa faca un denunt si sa planteze probe impotriva…

- Noi inregistrari incendiare prezentate in direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a lansat o serie de acuzatii fara precedent la adresa fostului procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu si la adresa sefului DNA Prahova, Lucian Onea. Cosma sustine ca a fost…

- Intr-un interviu acordat Euronews, Serban Nicolae a condamnat masura arestului preventiv. "Daca ai o persoana corupta, un demnitar cu functie inalta, nu trebuie sa arestezi acea persona. Trebuie sa strangi probe. Arestul preventiv nu este sanctiunea, este doar o modalitate de a se arata puterea procurorilor",…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis, marti, sa il excluda din magistratura pe procurorul DNA Mircea Negulescu, faimosul „Portocala" de la Ploiesti, cel care l-a arestat preventiv pe cumnatul lui Victor Ponta si l-a anchetat...

- Fostul premier Victor Ponta, deputat independent, se arata contrariat fata de faptul ca nu raspunde nimeni de "toate abuzurile si dosarele politice evidente" instrumentate de o serie de procurori, declaratie facuta in contextul in care procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura.…

- Marti, 30 ianuarie 2018 a avut loc conferinta de lansare a proiectului „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor in județul Prahova”, finantat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 - Axa Prioritara 3, Dezvoltarea infrastructurii de mediu in condiții de management…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii ar putea sa ia o decizie, marti, in privinta procurorului Mircea Negulescu, in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare. In prezent, procurorul DNA, care a instrumentat dosarul in care…

- Victor Ponta a lansat un nou asalt la adresa fostului sau subaltern din PSD, Liviu Dragnea! La Realitatea TV, Ponta a vorbit despre modul in care Dragnea ii controleaza pe cei din Comitetul Executiv Național și anunța ca nu exclude ca, in cazul in care Viorica Dancila ar refuza semnarea unei ordonanțe…

- Fostul si actualul presedinte al PSD au fost audiati la DNA Ploiesti, in ancheta ce-l vizeaza pe Valeriu Zgonea. Declaratiile de martori date de Victor Ponta si Liviu Dragnea apar in dosarul trimis instantei de judecata, in care fostul presedinte al Camerei Deputatilor e acuzat de trafic de influenta.

- Cei doi au vorbit despre alegerile prezidențiale din 2014 cand Victor Ponta a fost infrant drastic in turul al doilea de catre Klaus Iohannis. Deși in primul tur Ponta a caștigat intr-un mod categoric, in al doilea tur Romania a avut parte de o surpriza, mai ales avand in vedere rezultatul…

- Comisarii de la Protecția Consumatorilor fac, miercuri, verificari la societatea care asigura transportul public in municipiul Ploiești și ai carei angajați refuza sa scoata autovehiculele pe traseu. Comisarul șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor…

- In timp ce municipiul Ploiești risca sa fie blocat din cauza grevei societații de transport public, TCE, iar zeci de mii de oameni sa nu aiba cu ce merge la serviciu sau la școala, principalele partide se bat in comunicate, in loc sa se așeze la aceeași masa și sa gaseasca o soluție spre binele celor…

- Fostul senator Daniel Savu a facut o serie de declaratii pe marginea vizitei presedintelui Iohannis la Ploiesti cu ocazia dezbaterii “Orasele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire”. Savu considera ca Iohannis s-a folosit de acest eveniment important pentru a da semnale de rafuieli cu PSD-ul, guvernul…