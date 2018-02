Ponta: Știam că la DNA Ploiești se fabrică probe Fostul premier a afirmat ca știa de faptul ca se falsificau probe și este dezamagit de faptul ca nu s-au luat masuri in acest caz. "Eu am știut ca in dosarele mele de la Ploiești sunt probe falsificate, dar nu aveam capacitatea sa demonstrez acest lucru, iar prin inregistrarile facute de Vlad Cosma s-a aratat adevarul. Al doilea lucru, mai important și mai grav este faptul ca s-a dovedit ca oricat de mari sunt dovezile, nu se intampla nimic. Eu ma așteptam ca joi sa se gaseasca o soluție pentru reformarea acestui sistem, atunci cand s-a intalnit Dragnea și Iohannis", a declarat Ponta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

