Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca datoria publica a Romaniei, care a crescut in 2019 cu 4,25 de miliarde de euro, reprezinta ”banii pe care i-au furat si i-au prapadit baronii, mafiotii, stanestii si olgutii, slugile raspopite ale lui Dragnea - toti care o tin de fire pe marioneta Veorica”.…

- Vestea ca datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 4,254 miliarde euro in primele 6 luni, la 103,671 miliarde euro, l-a facut pe Victor Ponta sa lanseze un atac dur la adresa PSD, chiar in perioada in care in spatiul public exista

- Vestea ca datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 4,254 miliarde euro in primele 6 luni, la 103,671 miliarde euro, l-a facut pe Victor Ponta sa lanseze un atac de o duritate rara la adresa PSD, chiar in perioada in care in spatiul public exista discutii despre varianta cooptarii Pro Romania…

- "E exclus. In nume personal va spun ca nu ma vad colaborand cu Dancila sau guvernul ei. Ar insemna disoluția Pro Romania. Eu știu ca nu a existat o decizie a partidului, ca Victor Ponta a facut declarația in nume personal, dar daca asta va fi decizia partidului, voi fi iar impotriva liniei partidului,…

- Fostul premier Victor Ponta, liderul partidului Pro România, are comentarii acide, pe Facebook, la interviul pe care un alt fost premier, Dacian Cioloș, l-a acordat vineri seara emisiunii „24/7” de la Digi24. Dacian Cioloș a convenit cu Dan Barna, prezidențiabilul USR, sa fie nominalizat…

- Fostul premier PSD Victor Ponta, actual lider Pro Romania, a declarat miercuri, in plenul Camerei Deputaților, unde a cerut sa faca un anunț, ca „toata lumea” iși dorește ca el sa treaca la alt grup parlamentar dar ca „nu e chiar acum”.Ponta a cerut sa ia cuvantul in plen, pentru a face un…

- Victor Ponta reia inițiativa pe care a propus-o, in emisiunea “Dosar de Politician” de pe B1TV, ca stanga sa aiba un candidat comun la prezidențiale. Mai exact Pro Romania, PSD și ALDE. Fostul premier critica insa anunțurile facute de Eugen Teodorovici și Mihai Fifor, care vor sa fie prezidențiabili…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica, la Romania TV, ca in opinia sa PSD nu este favorit sa ajunga in turul 2 la prezidențiale, pentru prima oara in istoria post-decembrista.Ponta a apreciat ca PSD nu va merge pe un independent la prezidentiale. „Sa fie cineva care a stat langa…