- Victor Ponta sustine ca Ecaterina Andronescu ar putea fi candidatul Pro Romania la alegerile prezidentiale din 2019. Desi a fost izolata in PSD, dupa ce i-a cerut demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului, Ecaterina Andronescu se bucura in continuare de foarte multa popularitate printre social-democrati,…

- Autor: Adrian NASTASE In ultimele saptamani, in contextul evenimentelor politice, in mod special al celor din PSD, jurnalisti, prieteni, sau fosti colegi de partid mi-au cerut opinia. Am pastrat o anumita rezerva in exprimarea publica, tocmai pentru a nu emite pareri prea grabite ori judecati partizane.…

- Adrian Nastase afirma ca anunțul lui Liviu Dragnea, ca nu va intra in competiția prezidențiala și il va susține pe Calin Popescu Tariceanu drept candidat comun al coaliției PSD-ALDE, poate simplifica sau complica lucrurile. ''Alegerile prezidentiale M-am numarat printre cei care au…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, dupa finalul BPN, ca o eventuala candidatura la alegerile prezidențiale, a lui Calin Popescu-Tariceanu din partea PSD-ALDE, ca s-a manifestat ca un ”taliban PSD-ist din 2014 cand a abandonat valorite liberale si a preferat sa fie baiatul de mingi”,…

- "Nu voi candida la prezindentiale in 2019. Voi sustine un candidat al Pro Romania cu care o sa ma mandresc si fac campanie cu el peste tot. Ca premier, nu se pune problema pana nu sunt alegerile. Eu construiesc cu Pro Romania o varianta de centru stanga fara baroni, fara hoti si fara oameni care…

- Marius Pieleanu a analizat apelul facut de președintele Klaus Iohannis conform caruia "este nevoie, fara indoiala, de un dialog susținut intre toate forțele de opoziție". Sociologul considera ca mesajul transmis nu trebuie vazut ca un eșec. "Nu este neaparat un eșec pentru ca trebuie coroborata…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, ca presedintele Klaus Iohannis este in stare sa faca „orice impotriva acestui Guvern, acestei Coalitii, sa faca ceva in aceasta toamna, sa dea Guvernul jos, chiar si prin violenta”, pentru ca legea pensiilor sa nu intre in vigoare. Dragnea a spus si…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu ar intra in turul doi al alegerilor prezidențiale daca ar fi candidatul partidului la scrutinul de anul viitor, potrivit unui sondaj CURS realizat dupa condamnarea in prima instanța a liderului social-democrat.