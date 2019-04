Presedintele Pro Romania Victor Ponta a declarat duminica ca el va vota "da" la referendum daca se va pune intrebarea ca oamenii politici condamnati sa nu mai ocupe o functie publica si va vota tot cu "da" daca se vor interzice prin referendum ordonantele de urgenta in domeniile Justitiei si fiscalitatii



"Nu am vazut niciodata ca in 2019 mai multa coruptie institutionalizata. Acum se fura cu ordonante de urgenta, se fura cu hotarari de Guvern si se fura fara frica, pentru ca cei care o fac sau semneaza stiu ca o sa vina o ordonanta, o sa rezolve Curtea Constitutionala, o sa ne scape…