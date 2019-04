Stiri pe aceeasi tema

- Toti cei cinci au sustinut valorile europene, au indemnat la vot, au vorbit despre pericolul pe care il reprezinta populismul si despre importanta acordarii unei atentii sporite pentru problemele cu care se confrunta tinerii – studii, burse, locuri de munca.Ponta a spus, pentru inceput:…

- "Cred ca mai putem adauga o intrebare, care sa implice modificarea unei legi, nu modificarea Constituției. Am propus ca președintele sa analizeze daca dorește sa introduca: reducerea numarului de parlamentari la 300, adica 200 de deputați și 100 de senatori, daca sunt de acord cu eliminarea pensiilor…

- ”Depinde care va fi intrebarea. Pentru ca daca va fi o intrebare greșita sau generala, nu o sa intereseze pe nimeni și și eu o sa spun ca nu ințeleg de ce se cheltuie banii. Daca va fi o intrebare concreta la care sa pot sa raspund cu adevarat cu da sau nu și care sa schimbe ceva in Romania, atunci…

- Lucian Stanciu Viziteu, deputat al USR in Comisia de control a SRI, sustine ca senatorul Claudiu Manda, presedintele comisiei, va primi un mandat de europarlamentar pentru ca prin deciziile sale a „blocat” activitatile structurii din Parlament.

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a transmis, marți, pe Facebook, ca deputații din Comisia pentru administrație publica au dat raport de respingere proiectului de lege prin care se elimina pensiile specile, numindu-i „aparatori ai pensiilor speciale. Tomac spune ca și Opoziția a votat pentru respingere.Citește…

- Fostul premier Victor Ponta a comentat pentru Libertatea candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. "Cred ca am tratat lucrurile din nou in stil romanesc. Treaba ei, sa candideze. Pana la urma, decid cei de la Bruxelles. Noi avem o problema cu ce-a facut Kovesi in Romania. Și asta…

- Fostul premier Victor Ponta trage un semnal de alarma in plin scandal pe OUG7 privind legile justițitiei! Acesta a subliniat ca in timp ce toata atentia se concentreaza pe justitie, guvernarea PSD face praf economia tarii prin masuri precum OUG 114. „Eu nu vad in niciun caz ca un sistem se imbunatateste,…

- Corina Crețu a spus ca va candida la alegerile europarlamentare pe listele PRO Romania. ”Cred ca pot ajuta foarte bine de acolo avand in vedere experienta pe care am dobandit-o in cei 11 ani de cand sunt la Bruxelles” Intrebata astazi despre candidatura la prezidențiale, comisarul…