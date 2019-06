Ponta și-a făcut selfie cu Barna Ulterior, Ponta a scris pe Instagram: NU mai fac poze cu Dan Barna ca e gelos Ciolos. „In final, daca imi permiteti in acest cadru solemn o gluma, m-au certat foarte multi oameni azi ca de ce vin la Cotroceni, vin la Iohannis, vin la... Am incercat sa le explic: integrare europeana, justitie... Nu i-am convins pe toti. Va rog sa nu fiti suparati pe social-democrati si pe oamenii de stanga care sunt proeuropeni. Liderii PSD sunt trecatori. Si le-am spus tuturor ca, uitandu-ma in Europa, dupa 20 de presedinte de dreapta, in 2024 va fi in sfarsit si un presedinte de centru-stanga si am venit sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Venit la Cotroceni pentru semnarea pactului propus de Iohannis, Victor Ponta a dat, din nou, semnalul ca ia în serios o candidatura la prezidențiale. Însa la cele din 2024. „În final, daca îmi permiteti în acest cadru solemn o gluma, m-au certat foarte multi…

- Biroul Permanent National al PSD se reuneste miercuri, pentru a decide mandatul cu care delegatia partidului va merge la consultarile cu presedintele Iohannis. E prima sedinta a noii conduceri a partidului, desemnata dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea. Liderii PSD ar putea discuta si despre data congresului.

- ''Astazi am avut o discuție la Cotroceni cu domnul președinte Iohannis, legat de nominalizarea miniștrilor, dar și de punerea in implicare a rezultatelor referendumului de duminica. Referitor la cele trei portofolii, in care avem interimat, am discutat fiecare propunere in parte și am discutat despre…

- Liviu Dragnea a declarat marți ca PSD va anunța candidatul partidului pentru prezidențiale chiar duminica, în seara alegerilor europarlamentare.Întrebat la Adevarul daca s-a hotârât sa candideze la președinție, Liviu Dragnea a spus: ”Dupa alegeri. Chiar duminica…

- "Nu mi-a fost si nu imi este in continuare foarte usor sa le solicit tuturor colegilor mei si simpatizantilor care vin la aceste mitinguri sa nu riposteze. A fost foarte greu, foarte, foarte, foarte greu ca la Iasi niciun membru, niciun simpatizant sa nu riposteze. A fost o munca de lamurire dusa…

- Liderii europeni, printre care Angela Merkel, Emanuel Macron, Donald Tusk (presedintele Consiliului European), Jean-Claude Juncker (presedintele Comisiei Europene) si Antonio Tajani (presedintele Parlmaentului European), participa joi la Summitul informal al Consiliului European.

- Fostul ministru al Sanatații, Nicolae Banicioiu, este cel care i-a acordat primul ajutor fostului premier Mihai Tudose. Banicioiu, alaturi de Victor Ponta, au explicat ca totul s-a datorat oboselii, stresului și fumatului.Citește și: Cine sunt reprezentanții societații civile pe care i-a chemat…

- Liviu Dragnea a susținut vineri, în Dâmbovița, un discurs cu puternic accent naționalist, acuzând opoziția ca vrea sa taie salariile și sa desființeze proprietatea privata pentru ca românii sa ajunga „sclavi” în țara lor - „acest mic colț de lume pe care…