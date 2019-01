Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Timisoara, ca staff-ul partidului a inceput din aceasta saptamana intalnirile cu structurile formatiunii din tara, principalul mesaj pe care vor sa-l transmita fiind acela ca Romania merge intr-o directie gresita. "In timp ce altii sunt in vacanta sau se pregatesc sa plece prin Maldive, noi am inceput sa batem tara, sa ne intalnim cu structurile locale. (...). Vrem sa transmitem ca Romania merge intr-o directie gresita, nu spre vest, ci spre o teleormanizare inacceptabila (...). Romanii vor o tara care sa…