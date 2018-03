Stiri pe aceeasi tema

- Iata mesajul lui Ponta, scris in miez de noapte: "Dragnea mincinosul s-a dus iar la televizor ca sa ii minta pe cei ( din ce in ce mai putini) care inca mai au naivitatea sa il mai asculte! Haideti sa aflati istoria adevarata a Primului Guvern USL - pentru oamenii din aceasta tara nu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca fostul liderul al partidului, Victor Ponta, ar fi stabilit lista membrilor guvernului sau impreuna cu directorul Serviciului Roman de Informatii, George Maior. Dragnea a afirmat, marti seara, la Antena 3, ca imediat dupa caderea Guvernului Ungureanu, ar fi…

- Șeful PSD a vorbit despre o discuție telefonica dintre Ponta și George Maior, in care cei doi vorbeau despre alegerea membrilor Guvernului Ponta 1. Fostul premier neaga vehement acuzațiile privind implicarea SRI in formarea guvernului pe care l-a condus. ”Minte! El insuși a fost la…

- "Dragnea nu vrea sa se afle cum se lupta el cu statul paralel. Cum vedea ca ma urc in mașina, venea la mine și ma intreba: ”Te duci la baieți?” Și eu ii ziceam: ”Dar, ce treaba ai tu, Liviule?”. Nu scapam de el. Era disperat, sa fie acolo, sa puna și el, sa mai afle ceva. Dragnea a fost la mine,…

- Liviu Dragnea a dezvaluit, la Antena 3, ca, in 2013, directorul de atunci al SRI, George Maior, i-a dat premierului Victor Ponta lista cu procurorii-sefi, dupa o negociere cu presedintele Traian Basescu si cu Elena Udrea. „Ponta a scos din buznar o hartie mototolita si mi-a zis sa ma uit pe ea“, a rememorat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a trecut la dezvaluiri fara precedent. El susține ca Victor Ponta a venit cu numele procurorilor șefi in buzunar, dictate de George Maior, care anterior le negociase și cu Traian Basescu.”Eram in 2013, daca nu greșesc, in luna aprilie. De obicei coalițiile…

- Tot atat de important ca si congresul PSD, consiliul national al PNL a trecut aproape neobservat. Liberalii au luat decizii mai concrete, in schimb nu au avut parte de scandal. Deci nici de prea multa atentie. Daca la PSD s-a ales structura de putere, la PNL s-a anuntat tandemul electoral pentru…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr-o emisiune ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s-a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in fruntea…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), sustine ca Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, i-a cerut sa faca mai multe denunturi pe numele unor oameni politici precum Elena Udrea, Traian Basescu, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sebastian Ghita si Vlad Stoica. "In general, cei pe…

- Fosta șefa a Autoritații Electorale Permanente, Ana Maria Patru, a explicat cum a ajuns sa planga in hohote la DNA Ploiești. Ea susține ca procurorul Lucian Onea i-a cerut in mod direct denunțuri despre oameni politici importanți cum ar fi Liviu Dragnea, Victor Ponta, Elena Udrea sau Traian Basescu.…

- Intr-o intervenție la Romania TV, Bogdan Chirieac a discutat despre ”lupte grele” din PSD in prag de Congres. Analistul politic a aratat ca din acest punct de vedere PSD este un partid viu, facand o comparație cu situația din PNL. „Asta inseamna sa ai un partid autentic, un partid viu. Pe…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni, inaintea ședinței PSD, ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste participarea la unele petreceri care au avut loc in sedii ale SRI. "Eu nu ii voi cere explicatii…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoanu a lansat un atac la adresa lui Liviu Dragnea, pe care il combate cu propriile sale declarații. „PROBA audio-video a caracterului #INFECT al distinsului Ludovic Orban Ludovic Orban, 2013: „Propunerea Codruței Kovesi echivaleaza cu o #TRADARE de neacceptat…

- Victor Ponta reactioneaza la zvonurile ca Liviu Dragnea ar dori sa scoata PSD din Partidul Socialistilor Europeni (PES). Fostul premier il compara pe actualul lider al PSD cu Traian Basescu si

- Victor Ponta reactioneaza vehement la informatia ca in interiorul PSD s-a discutat despre varianta mutarii din Partidul Socialistilor Europeni in Alianta Conservatorilor si Reformistilor Europeni. Fostul presedinte PSD il acuza pe actualul presedinte PSD ca distruge partidul, procedand precum Traian…

- Prim-ministrul Romaniei, Vasilica-Viorica Dancila, a plecat in prima ei vizita externa. A luat drumul Bruxelles-ului pe care il cunoaște foarte bine. Are programate intalniri cu marimile UE - deja le-a bifat pe cele cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani și președintele Consiliului…

- Pro Romania, partidul infiintat de Victor Ponta si Daniel Constantin, a primit astazi personalitate juridica.Citește și: Liviu Dragnea: Nu vreau sa colaborez cu președintele Iohannis pe tema justiției ”Un nou inceput! Pro Romania a primit astazi personalitate juridica. Au fost noua…

- Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat, vineri, la Directia Nationala Anticoruptie. El a fost chemat pentru a fi audiat in dosarul Tel Drum. Ponta a fost supus la intrebari chiar de catre avocatii lui Liviu Dragnea. Vineri seara, Ponta a relatat cum au decurs discutiile de la DNA. "Avocatii inculpatilor…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost intrebata, miercuri seara, in conferinta de presa, despre noile acuzatii care i-au fost aduse de catre Sebastian Ghita, ea reluand afirmatiile potrivit carora nu comenteaza acuzatiile inculpatilor. Ea a tinut sa sublinieze, de altfel, ca a organizat aceasta…

- In plenul Parlamentului s-a dezbatut raportul Comisiei pentru alegerile prezidențiale din 2009. Traian Basescu a avut o intervenție exploziva și le-a spus parlamentarilor ca daca ei considera ca statul paralel a funcționat in 2009, atunci ce au insemnat intalnirile dintre Liviu Dragnea, Victor Ponta,…

- „Urmeaza sa adresam (n.r. invitatia) si sa stabilim ziua in care sa il invitam pe domnul Coldea. Am inteles si am avut o discutie cu domnul Coldea. A spus ca doreste sa vina la Comisie, ca doreste sa lamureasca toate aceste aspecte si urmeaza sa stabilim o zi, sa trimitem invitatia oficiala si sa…

- Traian Basescu a facut vineri seara , la Romania TV, dezvaluiri fara precedent! Mai exact, fostul președinte a declarat ca aceia care dirijau arestarile ar fi fost chiar Liviu Dragnea și Victor Ponta, deși, a precizat Basescu, toata lumea a considerat la acea vreme ca el a pus la cale arestarea lui…

- Victor Ponta reacționeaza la acuzația ca ar avea „doua prietene” la DNA, așa cum a afirmat Liviu Dragnea zilele trecute. Fostul premier invoca scenariul lansat de Sorin Roșca Stanescu, potrivit caruia Liviu Dragnea i-ar fi cerut ministrului Justiției sa amane cererea de revocare din funcție a șefei…

- Fostul premier Victor Ponta a ieșit la atac dupa declarațiile recente ale ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Acesta susține intr-o postare pe Facebook ca, prin efectele produse de aplicarea Legii salarizarii si a masurilor fiscale aprobate de coalitia de guvernare, „PSD-ul confiscat de Dragnea…

- Reaprins seara trecuta, de o afirmatie a sefului PSD, duelul declarativ dintre Liviu Dragnea si Victor Ponta a continuat si pe parcursul acestei prime zile a saptamanii. Intrebat concret daca isi va da demisia, in cazul in care se va demonstra ca Ponta a fost ca martor la DNA, in dosarul Tel Drum, Dragnea…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu va raspunde provocarilor lui Victor Ponta, fost premier si presedinte al PSD, pentru ca el nu dialogheaza nici cu „turnatorii, nici cu santajistii“.

- Victor Ponta a declarat luni ca in cursul zilei va depune o solicitare la DNA pentru a-i fi precizata calitatea in care a fost audiat in dosarul lui Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a acuzat din nou ca este unul dintre denuntatorii din dosarul sau. In cererea formulata, Victor Ponta spune ca declarațiile…

- Avertisment fara precedent al lui Victor Ponta pentru presedintele Klaus Iohannis. Fostul premier ii spune sefului statului sa nu aiba incredere in Liviu Dragnea, dar nici in Traian Basescu. Dragnea l-a dat afara din PSD pe Ponta si de atunci cei doi sunt intr-un conflict deschis.Citește și: Consiliul…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi audiați in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI. Anunțul a fost facut miercuri, de senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele comisiei parlamentare. El a mai spus ca Liviu Dragnea,…

- Victor Ponta il compara pe Liviu Dragnea cu Vadim Tudor și cu Traian Basescu in ceea ce privește stilul autoritar de conducere in partid. In plus, fostul premier a declarat ca șeful PSD are cea mai mare putere de la Traian Basescu pana in prezent. „E prima oara cand la un partid mare din Romania,…

- Victor Ponta a dat vina pe Liviu Dragnea, pe care l-a atacat spunand ca a inceput deja sa resimta efectele inflației, atacandu-l astfel pe Liviu Dragnea, cel considerat a fi de fapt conducatorul guvernelor PSD-ALDE.Victor Ponta a vorbit in contextul situației economice dificile despre numirea…

- Fostul premier Victor Ponta a facut show in Parlament, la votul de investitura al Guvernului. Victor Ponta a spus ca aceasta este ceremonia de investitura trimestriala a unui Guvern PSD și i-a urat Vioricai Dancila sa aiba parte de succesul pe care Liviu Dragnea l-a urat fiecarui premier PSD.”Dupa…

- Adrian Nastase a fost invitatul Danei Chera la ”Adevaruri de viața”, acolo unde a vorbit despre trecutul sau în PSD, momentele dificile prin care a trecut, dar și subiecte actuale, cum ar fi relația dintre PSD și președintele Klaus Iohannis. Fostul premier a spus ca debarcarea…

- Victor Ponta a fost unul dintre criticii foarte activi ai guvernului Tudose.Nu s-a ferit deloc sa il critice dur și pe președintele PSD, Liviu Dragnea.Citește și: RASTURNARE DE SITUATIE Reactia Elenei Udrea dupa ce s-a zvonit ca ar fi insarcinata Cu toate acestea, fostul premier spune…

- Fostul președintel, Traian Basescu a reacționat pe Facebook, imediat dupa ce Mihai Tudose a anunțat ca iși da demisia ca urmare a pierderii sprijinului politic, și l-a numit pe Liviu Dragnea ”un decreierat bolnav de putere”. Basescu spune ca Liviu Dragnea, prin deciziile sale de a schimba guvernele…

- Fostul premier Liviu Ponta afirma ca, dupa vestea demisiei lui Mihai Tudose, "este clar si evident pentru toata lumea" ca "in tara noastra nu mai exista Guvernul Romaniei, ci doar Guvernul lui Dragnea".

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. El a facut referire și la cetațenia sarba pe care a primit-o recent. ”Sunt cetatean roman, familia mea traieste aici, as vrea sa traiasca aici si…

- Victor Ponta, fost premier si presedinte al PSD a lansat un nou atac dur la adresa fostului sau coleg, Liviu Dragnea. In contextul crizei create la nivelul Ministerului de Interne, ca urmare a cazului politistului acuzat de pedofilie, Victor Ponta declara: „Situatia de azi este cea mai rea posibila…

- Victor Ponta spune ca guvernul Romaniei are de rezolvat cinci probleme acute care nu mai suporta amanare. Potrivit fostului premier, pentru dezamorsarea celor “cinci bombe cu ceas” este nevoie de un guvern competente și stabil iar orice zi pierduta ii va costa mult pe romani. Victor Ponta, intr-o postare…

- Fostul premier, Victor Ponta, susține ca scandalul momentului in care este implicata și Carmen Dan, ministrul de Interne, este mult mai complicat decat pare. Conform lui Ponta, Dan ar vrea sa demisioneze, dar nu poate face acest lucru fara acordul lui Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților.

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a precizat ca nu dorește sa dea cu parerea despre ceea ce se intampla in partidul pe care l-a condus și spune ca simte doar mahnire și dezamagire atunci cand aude comentariile publice ale președintelui Liviu Dragnea. Victor Ponta spune, intr-o postare pe Facebook,…

- Analistul politic Bogdan Chirieac s-a declarat nemulțumit, duminica, la Antena 3, de prestația PSD, partidul aflat la guvernare. ”Sunt nemulțumit de prestația PSD. Pe finalul de an, parca s-a mai dat un pic pe brazda”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac, duminica, la emisiunea…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a numit, vineri seara, pe Liviu Dragnea ”Scamatorul de Teleorman”, afirmand ca liderul PSD a facut turul televiziunilor pentru a trambita „succesele” guvernarii PSD-ALDE si ca este „greu de imaginat un politician cu atata tupeu in a-si propaga minciuna”. “Scamatorul…

- Politicianul anului 2017, potrivit sondajului DCNews, este Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE și al Senatului, care a obținut 9.343 de voturi, adica 33,68%. In topul preferințelor cititorilor DCNews urmeaza Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, care a obținut 7.098 de…