Ponta, refuz pentru baronii locali. ”Din cauza lor...”

”'Va spun cine nu va fi la Pro Romania: nu mai vreau sa primim baroni locali. Poate sa vina maine Oprisan (n.r. - presedintele CJ Vrancea) si sa spuna ca imi aduce nu stiu cate voturi, nu vreau. Din cauza baronilor locali mi s-au stricat o multime de proiecte importante pe care le-am avut in perioada 2012-2015. Cu riscul ca pierdem voturi, vreau sa spunem oamenilor adevarul pe teme extrem de populare. Din punctul meu de vedere, Pro Romania este un start-up, ceva nou, asa incat, daca fiecare care vine in partid aduce lucrurile bine facute in trecut si daca reusim sa nu facem la Pro Romania lucrurile…