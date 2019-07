Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, luni, la Antena 3, ca in discuțiile avute la Vila Lac cu Victor Ponta și Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE a informat-o ca vrea sa candideze la alegerile prezidențiale, iar președintele Pro Romania nu a dat un raspuns privind eventuala susținere a candidatului…

- Președintele PSD și premierul Romaniei, Viorica Dancila, negociaza, astazi, cu liderul PRO Romania, Victor Ponta, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susținerea unui candidat comun la alegerile prezidențiale. Ideea insa este una mai veche și ii aparține lui Liviu Dragnea, a dezvaluit Liderul…

- Presedintele PSD Viorica Dancilla se intalneste, luni, de la ora 11.00, cu liderii ALDE si Pro Romania, Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta. Discutiile vizeaza o posibila sustinere a celor doua partide a candidatului PSD la prezidentiale. PSD a decis, deja, prin votul Comitetului Executiv National,…

- Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat luni ca va demisiona de la conducerea partidului in cazul in care candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale nu va ajunge in turul al doilea. "Daca candidatul PSD nu ajunge in turul II la alegeri (prezidentiale - n.r.), cu siguranta se impune…

- ​Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, a declarat ca "solutia unica" pentru ca fortele de stânga sa câstige alegerile prezidentiale din toamna acestui an ar fi realizarea unei aliante între PSD, ALDE si Pro România."Solutia unica este una singura, câstigatoare,…

- Ei urmeaza sa fie inclusi in sondaje, iar candidatul la alegerile prezidentiale va fi votat de un congres PSD care va avea la sfarsitul lunii iulie - inceputul lunii august, a adaugat Dancila. 'Pe aceasta lista (a candidatilor la prezidentiale - n.r.) este si domnul Teodorovici si Mihai Fifor,…

- Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta, aliati din vremea USL, au din nou un plan comun pentru alegerile prezidentiale, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Cei doi ar vrea ca PSD, ALDE si ProRomania sa sustina un candidat comun pentru Cotroceni, iar acesta sa fie Calin Popescu Tariceanu. Viorica…

- Liderul interimar PSD, premierul Viorica Dancila, a spus in partid ca nu vrea sa candideze la alegerile prezidențiale, au relatat surse social-democrate pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Dancila ar fi insistat și la CEX PSD pe aceasta tema, au adaugat sursele citate. „A zis ca este exclus sa candideze”,…