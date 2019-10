Ponta propune ca şoferii să urmeze, la trei ani, un curs de conducere defensivă "Sunt lucruri mult mai importante care se intampla in tara si cred ca trebuie sa avem si solutii la aceste tragedii care se intampla in fiecare zi legat de accidentele rutiere. Am vorbit cu niste profesionisti, niste oameni din domeniu cu care mai discutasem si inainte si nu am reusit sa ajungem la o forma finala a unui proiect. Acum exista un proiect prin care, practic, cei cinci milioane de detinatori de permise de conducere sa poata o data la trei ani sa participe la un curs de conducere defensiva, pentru ca noi tratam efectul in loc sa tratam cauza, scoatem politisti pe strada care dau… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

