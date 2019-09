Stiri pe aceeasi tema

- „Dupa orbirea totala dovedita inca o data de Viorica Dancila - pentru noi, cei din ProRomania, acum este clara calea pe care trebuie sa o urmam in aceasta toamna!”, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook. El precizeaza si ce va face partidul sau: „1. NU vom vota pentru…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta a afirmat, miercuri, la Parlament, ca premierul Viorica Dancila trebuie sa vina in fata Parlamentului sa ceara un vot de incredere, dupa iesirea ALDE de la guvernare. "Ced in continuare ca trebuie sa insistam ca doamna Dancila sa vina sa ceara votul in Parlament", a…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, i-a cerut iarași Vioricai Dancila sa renunțe la candidatura la alegerile prezidențiale și sa-l susțina pe Mircea Diaconu. De altfel, Ponta a condiționat susținerea in Parlament a restructurarii Guvernului de retragerea candidaturii premierului. ”In fiecare zi…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat ca a semnat miercuri dimineata un protocol de colaborare, "un document tehnic", prin care Pro Romania si ALDE sustin "candidatura independenta" a actorului Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale.

- Calin Popescu Tariceanu are discutii cu Victor Ponta pentru o alianta intre ALDE si PRO Romania, care l-ar putea sustine pe actorul Mircea Diaconu in alegerile prezidentiale. Fostul europarlamentar Mircea Diaconu spune intr-un interviu la RFI ca a fost chemat la discutii cu ALDE si Pro Romania,…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca premierul Dancila i-ar fi promis ca ii coopteaza partidul la guvernare și ca rupe coaliția cu ALDE, cu condiția ca Ponta sa-i susțina candidatura la alegerile prezidențiale. ”Ca si in cazul UDMR doamna Dancila mi-a cerut…

- UPDATE. Negocierile purtate luni intre Viorica Dancila și Victor Ponta, pe de o parte, Viorica Dancila și Calin Popescu Tariceanu pe de alta parte, și de Victor Ponta și Tariceanu separat, au eșuat, cei trei lideri de partide ramanand fiecare pe poziția lui, fara sa poata contura nici macar ideea…

- UPDATE. Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a anunțat luni, pe Facebook, ca a avut discuții telefonice informale cu Viorica Dancila și Calin Popescu Tariceanu, dar a susținut ca partidul sau nu a luat deocamdata nicio decizie privind candidatuir sau colaborari politice. ”Am insistat doar…