- "Oferta mea pentru fostii mei colegi de la PSD ramane valabila, acum, dupa motiune.(...) Ar trebui sa ne asezam la masa, sa intelegem ca acest guvern s-a terminat, sa sustinem impreuna un candidat comun in turul al doilea la prezidentiale, pe domnul Diaconu, care sa fie un contracandidat puternic…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a lansat joi, dupa adoptarea motiunii de cenzura, o propunere fostilor colegi parlamentari social-democrati, "sa reconstruiasca" o guvernare cum a fost cea promisa in 2016. "Oferta mea pentru fostii mei colegi de la PSD ramane valabila, acum, dupa motiune.(...)…

- Un eventual succes al moțiunii de cenzura arunca in aer coaliția celor doua partide care il susțin pe Mircea Diaconu. ProRomania, al carei plan este unificarea Stangii sub conducerea lui Victor Ponta, a anunțat ca va sprijini un guvern PSD, fara Dancila, Fifor etc. Singura problema este…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, la Parlament, ca imediat dupa ce va trece motiunea de cenzura le va propune fostilor colegi din PSD un nume de premier, din afara partidelor politice, care sa formeze un guvern PSD Pro Romania ALDE. Nominalizarea ar urma sa fie inaintata presedintelui…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca are mai multe opțiuni pentru funcția de premier, iar joi seara, daca trece moțiunea de cenzura, se va intalni cu foștii colegi de la PSD pentru a le propune sa refaca majoritatea parlamentara din 2016, dar fara Dancila și oamenii din echipa ei. Ponta…

- Si partidul lui Victor Ponta ar avea o propunere de premier. Unul dintre numele vehiculate este chiar consilierul prezidential al lui Klaus Iohannis pe politica externa, Bogdan Aurescu. Bogdan Aurescu este doctor in Drept, a fost ministru de Externe și a condus echipa Romaniei in procesul…

- Presedintele Pro România, Victor Ponta, a comentat, miercuri, mesajul presedintelui Klaus Iohannis ca Guvernul sa obtina o noua confirmare în Parlament si a amintit ca asa a facut si el când era prim-ministru, considerând ca nu

- Fostul premier Victor Ponta a scris luni, pe Facebook, despre discutia pe care a avut-o in urma cu mai bine de o saptamana cu Viorica Dancila, relateaza Digi 24. Ponta sustine ca Viorica Dancila a fost cea care i-a cerut sprijinul si i-ar fi propus intrarea la guvernare a Pro Romania. „Mi-a spus ca…